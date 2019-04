Grillen ist in. Und - meist große - Griller diverser Markenhersteller sowieso. In diesem Buch geht es aber um das Ursprüngliche, das Spiel mit dem Feuer. Asado ist die südamerikanische Art, über offenem Feuer zu grillen. Ganze vier Grillweltmeister zeigen vor, wie es geht.

Ob am selbstgebauten Asado-Kreuz oder der Feuerplatte gegrillt, im Dutch Oven gebraten, im Baumstumpf geräuchert oder im Erdloch gegart. Hier erfahren Sie alles, was dazu nötig ist. Viele feine Rezepte (die übrigens auch am normalen Grill funktionieren), Bauanleitungen für Feuerstellen und eine Warenkunde liefern wertvolles Wissen. Und wenn es Sie interessiert, was sich hinter den Begriffen Zwiebel-Trick, Chapa, Caldero oder Rescoldo verbirgt, dann schlagen Sie zu. Fazit: Ein Must-have für alle Grillfans.

Adi Bittermann, Leo Gradl, Franz Größing, Jürgen Kernegger. Fotografien von Thomas Apolt. ASADO. Ursprünglich Grillen über offenem Feuer. Verlag Brandstätter. Preis: 30 Euro