Im Netz. Ein Krimi über Fake, Fakten, Freundschaft und das große Datensammeln. Wem kann man noch trauen? Was ist Wahrheit?

Carlo Neuhaus importiert italienische Spezialitäten. Er ist ein Liebling der Medien, sozial engagiert. Nach Gerüchten über Schlepperei und Drogenhandel wird er in seiner Öko-Villa tot aufgefunden. Wurde er über die „sozialen Medien“ in den Tod gehetzt? Warum ist sein IT-Experte verschwunden? Wie viel zählen Fakten, wenn es um Quoten, Likes und Meldungen in Echtzeit geht? Wien als Drehscheibe von Cyberlegionären. Von Rufmord über Propaganda bis zur Staatskrise – wer zahlt, dem wird geliefert. Die Journalistin Mira Valensky und ihre Freundin Vesna Krajner auf der Suche nach der Realität.

Ein Roman für Krimiliebhaber und Feinschmecker. Packend und gut gewürzt.

Eva Rossmann

Im Netz

Ein Mira-Valensky-Krimi

Gebunden

308 S., 13,5 x 21 cm

€ [D/A/I] 22,–

ISBN 978-3-85256-752-5

E-Book ISBN 978-3-99037-081-0

Folio Verlag (Wien/Bozen) 2018