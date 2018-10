Die gute Nachricht: Laut der Autorin lässt sich gesundheitsförderndes Denken lernen. Abseits von Esoterik und positivem Denken zeigen Forschungsergebnisse aus der angewandten Hirnforschung, der Epigenetik, der Psychoneuroimmunologie und der Quantenmedizin, wie es funktioniert.

Was sind Gedanken?

Was ein Gedanke eigentlich ist, ist wissenschaftlich nicht restlos geklärt, schreibt Schmid. Sicher ist aber, dass Gedanken elektromagnetische Ströme und Veränderungen auf Quantenebene erzeugen, die mit dem Umfeld interagieren. "Es scheint so zu sein, dass zielgerichtete Gedanken einen Mechanismus bilden, mit dem sich Wirklichkeit schaffen lässt."

Das passiert nicht nur auf atomarer Ebene, wie in Experimenten der Quantenphysik vielfach bewiesen. Es zeigt sich auch an sichtbaren Veränderungen von menschlichem Gewebe: Synapsen, also Verbindungen von Nervenzellen, bilden sich aufgrund der Wiederholung bestimmter Gedanken und sorgen für deren Verstetigung.

Ein neuer Schritt in der Medizin

Schmid, die als Spezialistin für Gewebeproben in ihrem Pathologie-Institut seit Jahrzehnten mit vielen anderen medizinischen Fachrichtungen kooperiert, betont in "Kopfsache gesund":

Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse schlagen eine Brücke zu alten Medizintraditionen. Der Zusammenhang zwischen der eigenen Art zu denken und der Gesundheit sei zum Beispiel in der Traditionellen Chinesischen Medizin stets berücksichtigt worden. „Die neuesten Erkenntnisse weisen den Weg zu einer globalen ganzheitlichen Medizin, mit der wir die im Westen tradierte Trennung von Psyche und Körper überwinden“, so Schmid.

„Die wissenschaftsbasierte Medizin muss endlich die antiquierten Grundlagen der klassischen Physik aufgeben und sich auf die Basis der modernen Quantenphysik stellen.“

Weshalb Schmid hofft, dass die Forschungsergebnisse, die sie in "Kopfsache gesund" erstmals zusammengefasst hat, immer mehr Eingang in den medizinischen Alltag finden werden.