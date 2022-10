Große Ehre für Gertraud Klemm

Werbung

„Dass mir so eine Auszeichnung zuerkannt wird, ist auf mehrere Arten ein Wunder“, sagt Gertraud Klemm und wer die geschliffen provokante – also herausfordernde – Schriftstellerin kennt, weiß, dass jetzt mit Sicherheit ein knackiger Sager kommt: Und bingo, da ist er: „Um so einen Preis zu bekommen, so ganz ohne Bewerbung und Arbeit, muss man viel richtig machen; und ich habe richtig viel falsch gemacht.“ Ganz so wird es nicht sein, weil manchmal haben dann doch auch Menschen Erfolg, die richtig gegen den Strom schwimmen, obwohl „dass mir so eine Auszeichnung zuerkannt wird, ist auf mehrere Arten ein Wunder“, sagt sie.

Klemm hat es auf ihre Weise geschafft, mit ihrem eigentümlichen Schreibstil die Frauenrolle von oben und unten zu sezieren. Für ihre Sezierkunst wurde sie nun mit dem mit dem Anton-Wildgans-Preis ausgezeichnet, den die Industriellenvereinigung seit 60 Jahren vergibt. Warum sie diesen Preis bekam, der ihr bereits im Frühjahr zugesprochen wurde, wurde vorige Woche im Haus der Industrie laudatiert: „Mit Gertraud Klemm feiern wir eine der großen Aufsteigerinnen der österreichischen Literaturszene. Sie wirft in ihrem Werk einen scharfen Blick auf große Fragen unserer sich verändernden Gesellschaft und zeigt neue Perspektiven auf.“

Dass es ein langer und oft mühseliger Weg war und ist, beschreibt Klemm in ihrer Rede und wieder findet sich ein knackiger Sager, der wie immer zum Nachdenken regt und rührt: „(...) dass meine Bücher trotz der Kinder entstanden sind, hat mich nicht weniger als meinen guten Ruf als Mutter gekostet ...“