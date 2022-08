Hin & Weg: Das Fest der vielen Bühnen

Werbung

So viele Bühnen hat sonst keines. So viele Produktionen – und so viele Einzelveranstaltungen in gut zehn Tagen – auch nicht. 22 (fixe) Bühnen und 150 Veranstaltungen sind es, die da heuer im Programm von NÖs jüngstem Theaterfestival mit dem sehnsüchtigstem Namen (nämlich: Hin & Weg) stehen. Und dort allein als Liste schon sechs Seiten füllen.

„Wild, aber wohldurchdacht“ nennt Festivalgründer und -leiter Zeno Stanek sein fünftes Programm. Schließlich gibt’s wie jedes Jahr auch ein kluges Motto. „Vorfahren!“ heißt das heuer. Groß- oder kleingeschrieben. Und mit Rufzeichen hinten dran. „Ich such’ immer Titel, an denen wir Produktionen aufhängen können“, erklärt Zeno Stanek, der „seit 27 Jahren“ im Waldviertel und in Wien zuhause ist. Dort wie da schon Theater gemacht hat (und zwischendurch auch sechs Jahre jeden Sommer in Stockerau). Und seit 2018 im „theatralen Zukunftslabor Litschau“ spielt.

Heuer, bei den (und bei dem) „Vorfahren!“, gehe es „um Geschichte“, auch „um uns als Vorfahren“, es gehe „um Zukunft“. Und es gehe „auch um das Überholmanöver“. Denn: „Wir müssen jetzt überholen!“, ist Stanek überzeugt. Deswegen steht in der (Web-)Adresse des Hin & Weg-Festivals nicht .com oder .at, sondern .jetzt. Und deswegen steht über dem jüngsten Projekt des „Theatertiers“, so Stanek über sich selbst, auch „Moment“.

„Kommen Sie und staunen Sie“: Zeno Stanek über sein „wildes“ Programm von 12. bis 21. August. Foto: Sabine Hauswirth

Das (nicht der) ist ein Ort, ein „Arbeitsort“, ein „Ort der Inspiration“ und ein „Recyclingprojekt“. Erst im Mai hat man die ehemalige, nun umgebaute Tennishalle im ebenfalls neu gestalteten Theater- und Feriendorf Königsleitn am Litschauer Herrensee eröffnet. Und sie auch gleich auf die Spielorte-Liste des heurigen Theaterfestivals geschrieben.

Ein „Dornröschen“ in Quarantäne ist dort heuer zu sehen (am 13. und 14. August), eine „One-Woman-Show“ über das Leben (ebenfalls am 13. und 14. August), Duncan Macmillans „Atmen“ über das Kinderkriegen und andere Zukunftsfragen, gespielt auf Tschechisch vom Südböhmischen Theater in Budweis (ebenfalls am 13. August), ein „Fuß Ball Stück“ (am 20. und 21. August), eine „Elektra“ mit Beats und Drive (ebenfalls am 20. und 21. August) oder auch ein „Richard II.“ (ebenfalls am 20. und 21. August). Aus Deutschland, Tschechien („mit Budweis und Krumau werden wir in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten“), Slowenien, der Schweiz und Österreich kommen die Produktionen, denn Hin & Weg „ist mittlerweile ein internationales Festival – sowas haben wir sonst in Österreich nicht“.

Und die Bühnen? Die sind ganz lokal. „Im Brauhaus haben wir angefangen“, erinnert sich Stanek, jetzt gehe man auch in die Stadt hinein, in Keller, auf Dachböden, den Turm vom Lagerhaus – und an sogenannte „Unorte“ („die finden wir erst, wie die Krypta der Kirche oder eine alte Tankstelle“). Da ist man „live dabei“, da „finden sich die Leute“. Und „dieses Flirren könnten wir auch übers ganze Jahr bringen“. Heuer geht das „Flirren“ am 12. August los. Zeno Stanek: „Kommen Sie und staunen Sie!“

www.hinundweg.jetzt