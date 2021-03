Das Festspielhaus St. Pölten zeigt auf www.festspielhaus.at eine Fernsehaufzeichnung des Programms "Humans 2.0". In der Vorführung werden zehn Künstler "zum Äußersten getrieben, um die physischen Grenzen ihres Körpers auszuloten", kündigte das Haus an. Mit "Humans 2.0" schließe Regisseur Yaron Lifschitz an den Welterfolg "Humans" an.

( S E R V I C E - Circa Contemporary Circus: "Humans 2.0". Von 19. März 8 Uhr bis 26. März 8 Uhr auf www.festspielhaus.at/de/stories/filmaufzeichnung-Humans2.0)