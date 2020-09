Klangvolle Auftritte: Das waren die Gipfelklaenge 2020 .

Bei den Gipfelklaengen verwandeln sich die schönsten Ecken der Mostviertler Bergwelt jährlich in klangvolle Open-Air Bühnen. So auch beim 10-jährigen Jubiläum, zu dem am vergangenen Wochenende in Lunz am See rund 300 Besucher begrüßt werden konnten.