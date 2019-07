Die Wellen? Hat Niederösterreichs ungewöhnlichstes Sommerfestival schon seit 22 Jahren im Namen. Die Klänge sowieso. Und die Strömungen? Die stehen seit letztem Jahr im Untertitel. Seit Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer Suzie Hegers Wellenklänge übernommen haben. Und die, die zeitgenössischen Strömungen nämlich, sind im zweiten Intendantenjahr der „Alma“-Frontfrau und des „Federspiel“-Leaders noch ein bisschen jünger, schneller größer geworden.

75 Künstlerinnen und Künstler hat man heuer an 17 Konzert- und anderen Terminen zwischen 12. und 27. Juli auf und um die Lunzer Seebühne zu Gast. Feiert gleich zur Eröffnung diesen Freitag Europas Kulturerbe mit 13 Musikanten und Folk aus allen (europäischen) Richtungen. Trifft sich am Abend darauf zwischen Wien und Teheran zum Jazz, bevor die Apfelschimmel wiehern, die Fliegen fliegen und die Märchen am Rehberg wandern gehen.

Jakobisingen am See

Ein paar Tage später wird im Rothschild-Pavillon getanzt, auf der Seebühne geshakt und im Glassalon gefeiert (nämlich das Comeback von Extremschrammler Roland Neuwirth), bevor man natürlich auch heuer wieder zum Jakobisingen bittet, am 21. Juli, am See.

Und dann? Gibt’s noch zwei Workshops, eine Werkstatt zum „alpinen und nordischen“, vor allem aber: zeitgenössischen Folk und eine Meisterklasse zum Komponieren und Performen. Dann gibt’s noch einen Spaziergang um den See und eine Reise in die Gesänge der Sarden (begleitet von einem Cello-Solo). Und zuletzt, zum Schlusskonzert, singt noch eine Schwedin alte Gedichte zu neuen Klängen, „Herztönen“, wie die beiden Wellenklänge-Macher sagen. Was noch? „Tauchen Sie ein!“

www.wellenklaenge.at