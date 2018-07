Alles macht er nicht neu, der Juli, in Lunz. Weil: „Da ist schon sehr viel da, wie wir’s selbst machen würden!“ Sagt Simon Zöchbauer. Aber: „Ein bisschen neu“ werden sie schon, die Wellenklänge. Schließlich hat das feine, kleine Festival am kühlen, klaren Lunzer See seit heuer nicht nur ein paar Wellen mehr, am Logo. Sondern auch zwei neue Gesichter, an der Spitze.

Das eine gehört Simon Zöchbauer. Trompeter, Sänger, manchmal auch Zither-Spieler, Komponist, Improvisateur, Herzogenburger und Federspiel(er). Das andere gehört Julia Lacherstorfer. Geigerin, Sängerin, Komponistin, Bad Hallerin und Alma-Frontfrau. Gemeinsam haben sie 2017 die Lunzer Wellenklänge als Intendanten-Duo von Suzie Heger übernommen.

„Ich glaube, die werden frisch!“ Musiker & Neo-Festival-Leiter Simon Zöchbauer über die neuen Wellenklänge am Lunzer See

„Suzie Heger“, streut Simon Zöchbauer der Lunzerin Rosen, „hat immer was Neues gebracht.“ Das wollen die beiden Neuen auch. Zum Beispiel mit einem neuen Motto. „Nordwind & Alpenglühen“ heißt das im ersten ihrer (vorläufig) drei Intendantenjahre. Und soll eine „Gegenüberstellung von alpiner Musik und Musik aus dem Norden sein, von aufbrausend und sinnlich, von Feuer und Wasser“. Das sei auch genau die Musik, die sie selber viel hören, erzählt Simon Zöchbauer, und die sie selbst beeinflusst habe.

Dazu hat man einen norwegischen Trompeter und ein Osloer Vokal-Trio eingeladen, einen skandinavischen Circus und ein dänisches Duo, ein schwedisches Quartett und jede Menge österreichische Formationen, von Alma über die Tanzhausgeiger bis zu 5K HD mit Mira Lu Kovacs.

Sieben Abendkonzerte sind es, die da von 13. bis 28. Juli über die Lunzer Seebühne gehen, dazu gibt’s zwei ganz neue Werkstätten, in denen es „ums Spielen und ums Schreiben“ geht, ein Nachmittagskonzert für Kinder, eine Wanderung zum nächsten Märchen, ein Fest im (See-)Bad und sogar einen (Haus-)Ball im Rothschild-Pavillon.

"Alles ist offen"

„Dort“, sagt Simon Zöchbauer, „hab’ ich auch schon gespielt.“ Und bei den Gipfelklängen in den Ötschergräben, beim Jakobisingen 2010, beim Abschlusskonzert 2017 und bei noch sechs anderen Konzerten auf der Seebühne.

Heuer, in seinem ersten Intendantenjahr, spielt der Trompeter zur Eröffnung („da geb’ ich die zeitgenössische Note dazu“), genauso wie Geigerin Julia Lacherstorfer mit Alma. „Das hat sich so ergeben, wir wollen uns nicht jeden Abend einbringen, aber vielleicht einmal pro Saison.“ Schließlich mache man das „für die Region, für die Leute, nicht nur für uns“. Wie auch das Jakobisingen oder das Überraschungskonzert, bei dem man untertags „in die Autowerkstatt, in den Friseurladen oder in den Uni-Markt“ gehen will: „Alles ist offen!“