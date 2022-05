Kultursponsoringpreise „Maecenas NÖ“ 2020 & 2021 vergeben

Vollbild

FB

Alle Preisträger der Jahre 2020 und 2021 auf der Bühne des Sparkassensaales in Wiener Neustadt. Unternehmen 2021: der Hauptpreis ging an die Baumit GmbH „Haus der Wildnis mit fotografischem Fresko/ Gestaltung der Begegnungszone“. Kulturanbieter: der Hauptpreis 2021 ging an den Verein KUNST AUF RÄDERN für 25 JAHRE „KUNST AUF RÄDERN“ - kulturelle Veranstaltungen in den österreichischen Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen 2021 wurde erstmals ein Preis in der Kategorie Best Practice vergeben, der Sonderpreis ging an die Wachau Kultur Melk GmbH – Sommerspiele Melk für Xperiment – Pandemic Edition. Kategorie Kunst und Kultur 2020: Hauptpreis an den Verein Lastkrafttheater mit dem Lastkrafttheater Kategorie Klein- und Mittelbetriebe 2020: Hauptpreis an die Servoking GmbH mit der Unterstützung des „VOI fesch Kunstpreises 2020“. Kategorie Großunternehmen 2020: Hauptpreis an die Niederösterreichische Versicherung AG für „Wellenklänge Lunzer See“ und für die Gesamtkonzeption langfristiger Kultursponsoring-Projekte.

1 /7