"Für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist die NÖN nach wie vor unverzichtbar!" Sagen Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Das, so die NÖN-Chefredakteure, zeige auch die jüngste Media-Analyse. Die ist gerade mit ihrem Jahresbericht für 2018 heraus gekommen. Und der sagt: 512.000 Leser hat Niederösterreichs größte Kauf-Wochenzeitung 2018 jede Woche in ganz Österreich, das entspricht einer Reichweite von 6,8 Prozent.

In Niederösterreich "freuen wir uns sehr, dass wir unsere Vormachtstellung unter den Kaufzeitungen behaupten konnten", fasst NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl zusammen. In Zahlen heißt das: 2018 lesen jede Woche 453.000 die NÖN - oder 31,9 Prozent. Die Krone kommt in Niederösterreich auf 30,6 Prozent Reichweite pro Ausgabe, der Kurier auf 14,1 Prozent.