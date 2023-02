Arena Nova lädt Angler ein

Werbung

Das kommende Wochenende sollten sich alle Freunde des Angelns und der Fischerei vormerken, denn dann geht die „Spirit of Fishing“, die Messe für alle Raub- und Friedfischangler in der Arena Nova über die Bühne.

Die modernste Angelmesse Österreichs bietet neben dem Verkauf von vielen Produkten auch Vorträge, Workshops, Live-Präsentationen und Diskussionen. Als besonderes Highlight zeigen Stars und Experten an den Vorführbecken in der Halle ihr Können und verraten natürlich Tipps und Tricks zu den verschiedenen Angelmethoden. Tickets kosten 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Die Messe ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet.