Festival Imago Dei "Balance"

Nadja Kayali stellt nach der sehr erfolgreichen ersten Edition ihr zweites Festival Imago Dei unter den Titel „Balance“. Balance – das heißt zwei Waagschalen im Gleichgewicht: wenn Musik und Literatur die Seele zum Fliegen bringen und zum Nachdenken anregen; wenn aus dem Fundus der musikalischen Schatzkammer Bekanntes (wieder) hörbar wird und Neues Platz findet; wenn die Kunst ihr feminines Gewicht deutlich sichtbar auf die Waage bringt; oder auch wenn Göttin Justitia in Fragen von Gerechtigkeit und Recht Ausgewogenheit herrschen lässt.

Die opulente Eröffnung am 17.3. zu Ehren des bedeutenden österreichischen Komponisten und Chansonniers HK Gruber, der am 3. Jänner 2023 seinen 80. Geburtstag feiert, bringt dessen Welterfolg „Frankenstein!!“ und seine „Nebelsteinmusik“ mit einem zweiten Jubilar der heimischen Musikszene zur Aufführung: Auch der Geiger und Dirigent Ernst Kovacic wird 2023 80. Jahre alt! Er wird am 31.3. mit dem Leopoldinum Orchester Wroclaw und der Sängerin Agata Zubel ein zweites Mal beim Festival zu Gast sein.

Bis zum Grande Finale mit Georg Friedrich Händels „Messias“ (Company Of Music) am Ostermontag (10.4.) stehen im Klangraum Krems Minoritenkirche fünfzehn Konzertveranstaltungen auf dem Programm: Der Schwerpunkt „Zwischentöne Polen“ wird mit vier sehr unterschiedlichen Konzerten des im Vorjahr bejubelten polnischen Streichquartetts Messages Quartet fortgesetzt. Pianist Florian Stembergerpräsentiert selten gehörte Werke von Bach (19.3.). Der facettenreiche multimediale Abend „Nach Lemberg!“ begibt sich am 25.3. auf literarisch-musikalisch-juristische Erkundungen von Recht und Gerechtigkeit (mit Petra Morzé, Robert Reinagl, Platypus Ensemble u.v.a.). Für die beliebt gewordenen Morgenkonzerte in der Karwoche beauftragte Imago Dei fünf österreichische Autorinnen, neue Texte zum Thema „Balance“ zu schreiben (Barbara Frischmuth, Anna Kim, Ana Marwan, Sabine Gruberund Maja Haderlap).

Außerdem im Programm: ein Wiederhören mit Sakina Teyna und Salah Ammo, die gemeinsam mit dem Ensemble Kurdophone ein imaginäres Kurdistan erstehen lassen, neue literarische und musikalische Interpretationen des Andersen-Märchens „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ (mit Sophie Reyer und Company Of Music) am Karfreitag (7.4.), die Neuproduktion in Kooperation mit dem Salzburger Toihaus Theater „Nebelweich“ (für Kinder ab 1 Jahr!) am 26.3., ein Filmprogramm im Kino im Kesselhaus u.v.m.

Neben den Konzerten in der Minoritenkirche gibt es außerdem Veranstaltungen im Wirtshaus Salzstadl und bei Kooperationspartnern in Wien (Österreichische Nationalbibliothek, Polnischen Institut, Wiener Hofmusikkapelle).

Das gesamte Festival-Programm finden Sie unter www.klangraum.at/de/imago-dei

In Kooperation mit mica – music austria