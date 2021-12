„Welt im Profil“ : Elsa präsentieren neue EP

„Komm füll die Luft zwischen den Räumen, die leer sind so wie wir.“ Mit ausdrucksstarken Zeilen wie diesen präsentieren ELSA alias Pipo Fuhs, Lukas Mayer, Michael Stöger und Maximilian Zauner ihre Neuerscheinung „Welt im Profil“, bei der man beim Hören schnell einmal in Gedanken versinkt. Die vier Musiker aus Wien und Niederösterreich lassen aus ein wenig Poesie und musikalischem Verständnis mitreißende Songs entstehen – und bedienen sich dabei bunt gemischt an jeglichen Genres. Alternative Rock wäre hier als Beschreibung mit Sicherheit zu wenig, denn ELSA lebt von einer rockigen Kombination aus Indie, Folk, Jazz und auch neuen Wienerlied-Elementen.

GEFANGEN ZWISCHEN PERFORMANCE UND UNKONTROLLIERBAREM FOKUS

Von der perfekten Illusion der sozialen Medien handelt auch die Nummer „Alles ist gone“, die mit einer gefühlvollen Tiefe beschreibt, wie sehr man sich selbst im Social Media-Überfluss verlieren kann. Der zweite Track der EP, „Kind“, stellt die unbeschwerte Welt der Kinder dar, in der kein Platz für den Drang nach Perfektion gegeben ist. Wie schnell man in eine Art Abhängigkeit nach Selbstverwirklichung, Bestätigung und medialer Präsenz hineinfällt, wird ebenso in „Still und geheim“ deutlich.

Genauso wie ihre Musik hat auch die Band selbst immer wieder Wandel durchlebt: ELSA startete ursprünglich als Soloprojekt von Sänger und Songwriter Pipo, das schließlich mit Lukas zu einem Duo ergänzt wurde. Michael und Max kamen für die musikalische Untermalung erst bei der Fertigstellung des ersten Albums hinzu. Heute verpacken die vier ihre Songs gemeinsam mit instrumentalen Sounds, die das Ganze noch fühlbarer machen – obwohl ihre Texte das nicht einmal mehr nötig hätten.

