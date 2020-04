Der Konzeptkünstler, der in Tirol geboren wurde, war zwei Mal Gast der Documenta: 1997 und 2017, zuletzt auch über Kassel hinaus am Ableger-Standort Athen. Mit seiner Frau Franziska, einer Kunsthistorikerin, vertrat er Österreich 2009 bei der Biennale in Venedig. Seine Werke befassen sich mit Pflanzen in Verknüpfung mit gesellschaftlichen Zuständen. Das Provisorium war Teil seiner konzeptuellen Herangehensweise.

„Lois Weinberger hat als bedeutender Zeitgenosse seine Spuren auch in Niederösterreich hinterlassen. Rund um sein Atelier direkt am Kamp sowie im Regierungsviertel in der Landeshauptstadt. Seine Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum im Dialog mit der Natur wird uns auch weiterhin begleiten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Das Prozesshafte war dem Werk von Lois Weinberger inhärent. Industriebrachen interessierten ihn. Seine Gartenprojekte thematisieren das Wachsen, das Überwachsen und damit letztlich auch die Frage nach dem Aufeinandertreffen von Natur und Zivilisation.

Als romantischer Naturkünstler wollte er nicht gesehen werden: „Der größte Feind, den ich habe, ist das Gras. Mir geht es nicht um Grün, um Buntheit“, erklärte er in einem Interview für eine Publikation der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich. Seine „Mauer mit 19 Steinen“ in Krems-Stein korrespondiert mit den gegenüberliegenden Weingärten und kann bei einem Spaziergang entdeckt werden. Still und bleibend.