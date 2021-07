Das Kulturleben hat vielerorts wieder begonnen. Nicht so in der Bühne Mayer: „Ich habe mich schon im Vorhinein entschlossen, mein Programm erst im Herbst zu starten“, begründet Edda Mayer-Welley ihre Entscheidung, die „Kulturpause“ noch auszudehnen: „Ich mache im Juli und August nichts, da es in der Stadt sowieso viel Sommertheater gibt.“

Abgesehen davon sei sie in Andi Bergers Sommertheater, er zeigt „Geschichten aus dem Wienerwald“, eine der Stationen, im Mautwirtshaus spielt die Varieté-Szene, somit sei der Saal an den Spieltagen sowieso belegt. „Ich habe auch das Gefühl, die Leute haben im Moment sehr das Bedürfnis, in einem Schanigarten zu sitzen und zu plaudern“, begründet Mayer-Welley den Schritt.

Die Platzverhältnisse im Souterrain des Hauses sind naturgemäß etwas schwierig, unter den geltenden Regeln und Beachtung der 3G-Regeln bringt die Hausherrin statt 120 nur 100 Zuschauer unter.

Freuen darf man sich indessen auf den Herbst. In diesen startet Mayer-Welley am 12. September mit einer Wienerlied-Matineè mit Wolfgang „Fifi“ Pissecker und Tini Kainrath.