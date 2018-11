„Was für Salzburg im Sommer der ,Jedermann’ ist, ist für Mödling im Advent die ,Weihnachtsgeschichte’“, ist Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, voll des Lobes. Ein Beleg dafür, dass diese „teatro“-Produktion im vierten Jahr Fixbestandteil des vorweihnachtlichen kulturellen Programms in Mödling geworden ist.

SP-Kulturstadtrat Stephan Schimanowa stößt ins selbe Horn und hält zudem „den Ansatz, Kinder und Jugendliche gemeinsam mit Profis auf die Bühne zu schicken für einmalig“.

„teatro“-Gründer und -Intendant Norberto Bertassi erklärt, warum man sich die Produktion auch im vierten Jahr noch einmal anschauen kann: „Es gibt eine neue Bühne – sie reicht quasi in den Zuschauerraum –, neue tolle junge Darsteller und ein neues Finale: kürzer, schneller, gospelartig.“

"Wir wollen jedes Jahr besser werden"

Geblieben ist die Liveband; sehr zur Freude von Birgit Zach: „Da kommt gleich eine ganz andere Atmosphäre auf.“ Und die Handschrift von Autor Norbert Holoubek, der auch Regie führt: „Schon alleine durch die Umbesetzungen wird neue Energie versprüht.“ Vier Talente aus der Talente-Schmiede „mat“ (musical academy teatro) sind zu den „Großen“ aufgerückt. Erst vor wenigen Tagen ist in der Stadtgalerie ein Workshop – Vorstufe zur „mat“ – mit 43 begeisterten Kindern zu Ende gegangen. Das Credo: „Wir wollen jedes Jahr besser werden“, sagt Bertassi.

Holoubek wird derzeit auch nicht fad. Neben den Proben für die Weihnachtsgeschichte schreibt er am „Heidi“-Musical für den „teatro“-Sommer im Stadttheater und feilt am „teatro“-Jubiläumskonzert am 9. Dezember, 16 Uhr, in der Stadtgalerie. „Wir haben alle angeschrieben, die in den 20 Jahren mitgewirkt haben. Es gibt 50 Zusagen. Jeder will seinen Beitrag leisten. Da braucht es auch eine Dramaturgie“. Für alle, die zum Konzert kommen, hat Bertassi ein Zuckerl parat: das Jubiläumsbuch, ein Schmöker mit 351 Seiten, gibt’s um 15 Euro.

www.teatro.at