29 Teilnehmer der Beethoven-Musikschule gehen beim diesjährigen „prima la musica“-Bewerb an den Start. „Sie sind alle preisträgerverdächtig“, freut sich Musikschuldirektor Reinmar Wolf über das hohe Niveau seiner Schüler. Ein Wettbewerb hat schon stattgefunden: In der Kategorie „Querflöte Kammermusik“ gab’s bereits drei erste Preise.

Keine Frage, auch heuer wird die Beethoven-Musikschule wieder zu den großen Gewinnern gehören. „Dafür nehmen Eltern und Schüler große Anstrengungen auf sich“, erläutert Wolf die umfangreichen Vorarbeiten, „doch der Fleiß zahlt sich aus, schließlich ist der Weg das Ziel.“

„Das ist ganz schrecklich, denn gerade diese Kategorie hat die Musikschule auch zu einem sozialen Treffpunkt gemacht“, Musikschul-Direktor Reinmar Wolf

Allerdings mischt sich bei Wolf, und nicht nur bei ihm, sondern bei allen Musikschulen ein gewaltiger Misston in die harmonischen Klänge des Bewerbes. Denn die wichtigste Wertungskategorie „Kammermusik in offener Besetzung“ wurde vom Veranstalter gestrichen. Hier konnten sich Freunde mit einer offenen Besetzung, heißt mit einer Instrumentierung nach Wahl, zusammenfinden , etwas einüben und dann antreten. „Das ist ganz schrecklich, denn gerade diese Kategorie hat die Musikschule auch zu einem sozialen Treffpunkt gemacht“, bedauert Wolf die Maßnahme: „Traten früher 50 Bewerber an, so sind es heuer nur etwas mehr als die Hälfte.“

Michaela Hahn, Geschäftsführerin des „Musik & Kunst Schulen Managements Niederösterreich“, beruhigte auf NÖN-Anfrage: „Diese Kategorie wird nur ein Jahr ausgesetzt und findet 2021 in überarbeiteter Form statt. Wir haben alle Lehrenden zeitgerecht darüber informiert und freuen uns schon auf die neue Ausschreibung, die den kreativen Aspekt dieser Ensembles noch stärker als bisher in den Mittelpunkt stellen wird.“

Die prämierten Schülerinnen und Schüler werden ihr Können auch wieder in Mödling zeigen – beim Preisträger-Konzert am 13. März um 19 Uhr im Festsaal der Beethoven-Musikschule.