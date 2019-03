36 Schülerinnen und Schüler der Beethoven-Musikschule werden die Mödlinger Fahnen beim „prima la musica“-Wettbewerb in St. Pölten hochhalten. Einige davon treten in mehreren Ensembles an.

Damit ist man weit vom Teilnehmerrekord entfernt. Was allerdings laut Direktor Reinmar Wolf leicht zu erklären ist: „Wir hatten schon 50 Starter. Aber heuer sind die Blasinstrumente dran und weniger die Geigen, Gitarren und Klavier, wo wir sonst immer rekordverdächtig sind.“ Die Ausschreibung werde jährlich geändert, heuer „sind eher die ländlichen Gemeinden mit viel Blasmusik bevorzugt“, präzisiert Wolf.

"Sie haben über Monate so viel geübt"

Dennoch: „Ich erwarte mir schon 40 Preise, weil die Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld sehr gut gearbeitet und auch selektiert haben. In Wahrheit haben wir schon gewonnen, denn aus pädagogischer Sicht ist nicht die Momentaufnahme des Wettbewerbs wesentlich, sondern der Weg dorthin.“

Wolf ist auch stolz auf die Kinder: „Sie haben über Monate so viel geübt, gelernt und profitiert wie nie zuvor, die Teilnahme selber ist eher olympisch zu sehen.“