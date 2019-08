„Viele wollten im Vorjahr unsere Produktion ,Karl MayBe’ noch sehen, aber kamen nicht mehr dazu“, erzählt Intendant und Regisseur Bruno Max. „Also nehmen wir das Stück nochmals auf, im Prinzip so wie es im Vorjahr war, mit 23 Stationen und 58 Darstellern, wovon zwölf neu- beziehungsweise umbesetzt sind.“

Die Mischung aus den Ausflügen in Karls Mays außergewöhnliche Lebensgeschichte und den Szenen aus seinem abenteuerlichen Werk sei „gut angekommen“, weiß Max: „Wir haben uns auch bei diversen Gruppierungen von Karl May-Freunden die Authentizität der Inszenierung bestätigen lassen.“

"Spielen bis zu zwölf Durchgänge"

Die Zuschauer werden an den zwölf Spielabenden in Gruppen gestaffelt durch die Szenenfolge geführt. Jeweils 100 Besucher sind gleichzeitig in den unterirdischen Gängen des Mödlinger Bunkers. „Pro Abend haben wir 240 Zuschauer, wir spielen bis zu zwölf Durchgänge“, präzisiert Max die Vorgänge hinter den Kulissen.

„Die Schauspieler zeigen ihre Szene also immer wieder, diese Art der Wiederholung verlangt vom Akteur eine ganz andere Form der Konzentration als das Spielen eines durchgängigen Stückes.“

Zudem seien die Figuren, die dem Publikum immer wieder begegnen, mehrfach besetzt, „aber nach 20 Jahren Bunker hat man diese Art der Logistik natürlich im Griff.“

Am Sonntag, 11. August, geht’s los, da die Gruppen gestaffelt geführt werden, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.