Bei der „Großen Chance der Chöre“ fiel er als „Maskottchen“ des teatro-Teams auf, da er vor den Kameras um keine Antwort verlegen war. Bei der heurigen Mödlinger teatro-Produktion von „Alice im Wunderland“ und im „Karl MayBe“ im Bunker begeisterte er das Publikum. Jetzt ist er im Musical „Scrooge – Eine Weihnachtsgeschichte“ aus der Feder von Christian Berg und Michael Schanze zu sehen und zu hören: Tobias Hornik-Steppan (11).

Abwechselnd als „Tiny Tim“ und „Johnny“ auf der Bühne

Nach dem Casting von 20 Jugendlichen wurde das Mödlinger Talent für die Kinderhauptrolle ausgewählt. „Ich finde es total cool, dass ich es geschafft habe und nun auch in den Weihnachtsferien spielen kann“, freut sich Tobias im NÖN-Gespräch: Er wird abwechselnd als „Tiny Tim“ und „Johnny“ auf der Bühne stehen.

Tobias Hornik-Steppan bei den Probem – hier mit Thomas Smolej und | Alexander Steppan

Seit Anfang Dezember wird dreimal wöchentlich in einer Kirche in Wien-Brigittenau geprobt. Im Gegensatz zu teatro kannte Tobias im internationalen „Scrooge“-Team niemanden, denn die Darsteller und Produzenten kommen überwiegend aus Deutschland.

Wie sich das alles mit dem Unterricht – Tobias wechselte von der Harald Lowatschek-Sportvolksschule nach St. Ursula in Wien-Mauer und besucht dort mittlerweile die zweite Klasse des Gymnasiums – vereinbaren lässt? Mit Mama und/oder Papa geht’s an den Probentagen direkt in die Brigittenau. Dort werden zuvor die Hausübungen gemacht. Zudem lernt Tobias in der proben- und spielfreien Zeit mehr, um die geringe Zeit, die derzeit zu Verfügung steht, zu kompensieren. Er sei ein sehr guter Schüler, daher „lässt sich das machen“.

Premiere ist heute, Mittwoch, in Steyr, die Vorstellungen im Wiener Museumsquartier sind von 22. bis 30. Dezember angesetzt. Die Chance, Tobias im nächsten Jahr wieder in Mödling zu sehen, stehen gut. Er wird sich im Frühjahr dem Casting für die 2019er-Produktion „Heidi“ stellen, bestätigt das Jung-Talent.

scrooge-musical.com