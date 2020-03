Mörbisch, St. Margarethen und Co. abgesagt .

Ende Mai hätte man mit den Proben beginnen wollen. Heute, Dienstag, haben nun auch die großen Musiktheaterfestivals im Burgenland ihre Premieren für 2020 gesagt: die Seefestspiele in Mörbisch, die Oper im Steinbruch in St. Margarethen oder die Schloss-Spiele in Kobersdorf.