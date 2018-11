Dr. Monika Sommer-Sieghart ( geboren am 30. November 1974 in Linz) ist Historikerin, Kuratorin und seit Februar 2017 Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte Österreich.

Sommer besuchte das wirtschaftskundliche Realgymnasium an der Schule der Kreuzschwestern in Linz. Danach studierte sie Geschichte und Fächerkombination Europäische Ethnologie, Kunstgeschichte und Germanistik in Graz. Ihr Studium schloss sie 1999 an der Universität Graz als Magistra ab. An der Universität Wien promovierte sie 2003 mit einer Dissertation über die Geschichte des Landesmuseums Joanneum.

Von 1999 bis 2003 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, von 2003 bis 2013 arbeitete sie am Wien Museum. Anfang 2017 wurde sie von der Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Johanna Rachinger, zur Leiterin des neu geschaffenen Hauses der Geschichte Österreich bestellt.