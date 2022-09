10 Jahre Jugendjazzorchester Niederösterreich

Werbung

Das Buch fängt ebenso wie die Jubiläums-CD „University of Freakish Shoes“ die Individualität, Kreativität und Lebendigkeit des Jugendjazzorchesters ein. In Bildern und Texten wird der Begeisterung und der Erfolge dieser jungen Musikerinnen und Musiker nachgespürt, die hier von ihren Erfahrungen mit dem Jugendjazzorchester erzählen.

Leitspruch "Jazz we can"

Die Publikation folgt dem Motto „Jazz we can“. Nach einem Einstieg über die Welt der Jugendorchester gliedert sich das Buch in drei Teile: Jazz, in dem von der Geschichte der Jazzmusik in Österreich bzw. vom Jazz in den niederösterreichischen Musikschulen berichtet wird, We, wo aktuelle und ehemalige Mitglieder sowie Wegbegleiter des Orchesters vorgestellt bzw. dessen Entstehung und die ersten Jahre nachvollzogen werden, und zu guter Letzt Can, in dem Erfolge und Highlights – Konzerte, Projekte und Werdegänge ehemaliger Orchestermitglieder – beleuchtet werden.

Die Dokumentation soll Lesern einen Zugang in die Welt des Jugendjazzorchesters ermöglichen und einen Eindruck von der Atmosphäre, der Leidenschaft und auch der Arbeit vor und hinter den Kulissen des Orchesters vermitteln.

Das Buch gibt es jetzt unter office@mkmnoe.at einzeln oder in Kombination mit der CD „University of Freakish Shoes“ zu kaufen.

Näheres dazu unter https://www.mkmnoe.at

Jugendjazzorchester Niederösterreich