Motto: "Mythos Haydn" "Haydnregion Niederösterreich" 2023 mit 26 Veranstaltungen

Haydn Geburtshaus Rohrau Foto: Michael Linsbauer

D ie "Haydnregion Niederösterreich" geht 2023 unter dem Motto "Mythos Haydn" in die sechste Spielzeit. An 15 Standorten rund um das Haydn-Geburtshaus in Rohrau werden in Summe 26 Veranstaltungen präsentiert.