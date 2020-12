Sein Geburtstag war zwar (wie man heute glaubt) schon vorgestern. Sein Tauftag war (sicher) gestern. Aber: Beethoven wird ohnehin noch länger gefeiert. Beim zweiten Beethoven Frühling zum Beispiel, den die junge Badener Pianistin und Bonner Beethoven-Preisträgerin Dorothy Khadem-Missagh gerade vorbereitet. Oder beim nächsten (Klavier-)Konzert.

Bei dem steht heute, Freitag, zwar nicht Beethoven, sondern Mozart am Programm. Dafür aber, so Khadem-Missagh, ein Mozart, der "einen Meilenstein" setzt, der so düster und so pathetisch klingt wie kaum ein anderer Mozart. Und der - nicht nur wegen derselben Tonart, nämlich c-moll - viel mit Beethovens einzigem, dramatischen Klavierkonzert gemein hat. "Dieses Konzert erweist somit musikalischen Tribut an Wolfgang Amadeus Mozart - einem Vorbild des heurigen Jubilars Ludwig van Beethoven", so Dorothy Khadem-Missagh.

Zu hören ist Mozarts c-moll-Konzert heute, Freitag, um 20 Uhr im Live-Stream aus dem Konzertsaal des Wiener MuTh. Dort ist die Pianistin kurzfristig als Solistin eingesprungen, am Pult der Jungen Philharmonie steht Michael Lessky. Der Live-Stream beginnt um 20:00 Uhr (der nur live und nicht zum Nachhören abrufbar ist):