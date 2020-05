Eine hölzerne Plätte, eine kaiserliche Fregatte oder eine grimmige Galionsfigur. Ein fossiles Krokodil, ein bronzenes Zaumzeug oder ein maßstabsgetreues Stadtmodell. Ein Elefant auf Rädern, ein Püppchen mit gerade einmal 12 Millimetern Größe oder ein über hundert Jahre altes Teddy-Bären-Pärchen.

Museumsmanagement / Fischka Schifffahrtsmuseum in Spitz

Sie alle „wohnen“ in drei von Niederösterreichs insgesamt rund 750 Museen, Sammlungen, Ausstellungshäusern, Gedenkstätten und Themenwegen. Und: Sie alle bekommen demnächst wieder Besuch. Denn: Die ersten Museumshäuser dürfen – so die Ankündigung der Bundesregierung – diese Woche wieder aufsperren.

Behutsamer Start in die Museumssaison

25 sind es, die zwischen 15. und 17. Mai ihre Pforten öffnen, nächste Woche, zwischen 18. und 20. Mai, kommen derzeit noch sechs dazu und bis 30. Mai noch weitere sechs. „Statt des geplanten Museumsfrühling Niederösterreich starten unsere Museen heuer sehr behutsam in die Saison.“ Erklärt Ulrike Vitovec. Die durch die Coronakrise bedingten Schließzeiten hätten viele Häuser „für Hintergrundarbeit“ genützt, so die Geschäftsführerin von Niederösterreichs Museumsmanagement. Jetzt freue man sich „gut vorbereitet und hoch motiviert“ auf Gäste.

Schiffsmodelle und Prinzenschlösser

Zu den ersten, die sich ab Freitag auf Gäste freuen, gehören die Fregatten im Schifffahrtsmuseum in Spitz, die Fossilien im Krahuletz-Museum in Eggenburg und die Teddybären im Puppen- und Spielzeugmuseum in Baden. Zu den ersten gehört aber auch das Bauernmuseum in Lanzenkirchen und das Universalmuseum in Kierling, das Fünf-Elemente-Museum in Waidhofen oder das Sonnenuhrenhaus in Weiten, das Oldtimermuseum in Poysdorf, das Museum in Schloss Orth an der Donau und auch Schloss Hof im Marchfeld.

Archiv Krahuletz-Museum Krahuletz-Museum in Eggenburg

Als Motto für alle Museumsöffnungen hat man seitens des Landes „Raus in die Natur – ab zur Kultur“ ausgegeben. Denn: „Kultur ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont. Auch wenn die Ereignisse der letzten Wochen Kulturbetriebe weltweit – auch in Niederösterreich – an ihre Grenzen geführt hätten: Sie freue es umso mehr, „dass einzelne Ausstellungshäuser langsam wieder in Betrieb gehen können“, so Mikl-Leitner.

Und Kultur.Region.NÖ-Geschäftsführer Martin Lammerhuber ergänzt: „Die Museen und Sammlungen sind ein sehr wichtiger Teil unserer Regionalkultur und werden von vielen Ehrenamtlichen betreut und liebevoll geführt.“ Auch sie hätten die Auszeit genützt, für Archivarbeit, Inventarisierung bis zu „virtuellen Angeboten, die durch Museen führen“. Der bereits Ende März abgesagte Museumsfrühling, der am 16. und 17. Mai die Museen im ganzen Land bespielen wollte, soll, so Lammerhuber, „in ein gesamtes Sommerangebot der zahlreichen regionalen Kulturangebote eingebettet werden“.