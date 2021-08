Am Gedenktag des Heiligen Hippolyt – am 13. August – gibt es im Museum am Dom in St. Pölten die Möglichkeit, den Spuren des Heiligen zu folgen. Dazu laden Sonderführungen und Vorträge ein, die sich speziell mit dem Patron der Domstadt St. Pölten und der Diözese St. Pölten beschäftigen.

Das Programm am Freitag ist dicht und abwechslungsreich: Um 14 Uhr führt Museumsdirektorin Barbara Taubinger durch die Ausstellung, um 15 Uhr findet der Vortrag „Hippolytus für und in St. Pölten“ der Kunsthistorikerin Meta Niederkorn statt. Um 16 Uhr begibt sich Diözesanarchivar Thomas Aigner dann auf Archivalien auf die Spuren des Heiligen Hippolyt. Der Eintritt und die Teilnahme an den Veranstaltungen sind an diesem Tag kostenlos.

Das Museum am Dom St. Pölten eröffnete im Mai 2021 außerdem die Ausstellung „Himmlische Seelen. Knöcherne Juwelen“. Museumsdirektorin Barbara Taubinger thematisiert hier Reliquien und deren Verehrung. All das steht in Zusammenhang mit der Geschichte der einzigen österreichischen Landeshauptstadt mit einem Heiligen als Namensgeber. Die räumliche Verortung des Schädelknochens des Heiligen Hippolyt war maßgeblich für die Stadtgründung und die Ansiedelung des Klosters, dessen Gebäude heute Bischofssitz und Haupthaus der Diözese St. Pölten ist. Die Schau geht somit ganz an den Beginn der Stadt- und Diözesangeschichte zurück.

Je nach Covid-19-Maßnahmen sind im Laufe des Jahres auch eine Reihe besonderer Aktivitäten und Führungen geplant, unter anderem die Schaurestaurierung einer Reliquie, spezielle museumspädagogische Angebote für Kinder sowie themenspezifische Kultur- und Publikumsformate.

Alle Infos gibt es unter www.museumamdom.at .