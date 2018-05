Der eine ist gerade grantig. Und mag sich weder seinen Kaffee vom Automaten holen noch über seinem Foto unterschreiben. Der zweite läuft einem schon von Weitem entgegen. „Hallo“, grinst er, „ich bin der Andi.“ Die Dritte spitzt ihren Bleistift. Und hat sich für die Fotografin extra eine weiße Spitzenbluse angezogen.

Sie alle leben in Gugging. Am Waldrand, zwischen Brennnesseln und Wiesenblumen, hinter knallbunt bemalten Mauern. Sie alle arbeiten in Gugging. Unten, im Erdgeschoß im Museumshaus, am Ende des Ganges, im „Atelier“. Und sie alle hängen jetzt auch einen Stock höher an der Wand. Also: ihre Bilder, die Bilder von Karl Vondal, Arnold Schmidt oder Laila Bachtiar.

„Das ist einfach Gugging!“ Co-Kuratorin und Mit-Autorin Nina Ansperger

Elf zeitgenössische unter den Gugginger Künstlern sind in der vor kurzem neu eröffneten Dauerschau im ehemaligen Kinderpavillon der Gugginger Psychiatrie vertreten. Neben sechs verstorbenen. „Früher“, erzählt Nina Ansperger, „war das Verhältnis genau umgekehrt. Das hat sich gedreht.“

Und das ist nicht das Einzige, was im Gugginger Museum neu ist. Auch die Wände haben Farbe bekommen. Granatapfelrot am Anfang, froschgrün am Ende der dichten Schau mit dem dichterischen Titel: „gehirngefühl.!“ Den hat Hansi Garber, einer der großen, noch lebenden Gugginger „uns geschenkt“, meint Nina Ansperger, die mit Psychiater und Museumsdirektor Johann Feilacher die Schau kuratiert hat.

In den bunten Räumen und auf den bunten Gängen hängen jetzt also nach wie vor Johann Hausers „Frauen“, August Wallas „Engel“ oder Oscar Tschirtners „Menschen“. Daneben, dazwischen und gegenüber hängen riesige Bleistift-Landkarten mit Spinnennetzstraßen von Leonhard Fink. Ein Apfelbaum von Franz Kernbeis, blaue, schwarze, grüne Kugelfiguren von Arnold Schmidt, eine Ente und ein hell- und mittel- und dunkelgrauer Kastanienbaum von Laila Bachtiar.

Aber auch Helmut Hladischs eckige Äpfel hängen da, Jürgen Tauschers weltraumtaugliche Flugmaschinen und ein ganzer Raum für Günther Schützenhöfers Trompeten, Rasenmäher oder Ameisen. Von 1972 bis 2017 reicht die Werkliste, die neben privaten Sammlern auch erstmals die Gugginger Galerie als Leihgeber aufführt. „Das ist so im Hier und Jetzt“, meint Nina Ansperger, „das ist Gugging!“

Bis 2021, www.gugging.at