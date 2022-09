Museum Gugging: Feilachers Favoriten

Werbung

"Das sind meine absoluten Favoriten", schwärmt Johann Feilacher. Und meint die eindrucksvollen, tuscheschwarzen Fingerzeichnungen des Schweizers Louis Soutter, von denen seit gestern gleich acht in der jüngsten Schau im Gugginger Museum hängen. Dort, im ehemaligen Kinderpavillon von Niederösterreichs früherer Landesnervenklinik, hat Johann Feilacher vor 16 Jahren seine erste Schau eröffnet. Und dort hat der Künstler und Psychiater gestern, Donnerstag, auch seine letzte Schau als Museumsdirektor eröffnet - mit Freund(inn)en, Förderinnen und mit jeder Menge Favoriten.

135 Bilder, Objekte, aber auch Artefakte sind da im ersten Stock des Gugginger Museumshauses versammelt, aus Gugging und aus der Welt, von Mexiko bis zum Mississippi und von Papua Neuguinea bis Zürich, darunter einiges Bekanntes, aber auch "ein bissl was Neues", so Feilacher. "Neues", nämlich "ein neuer Wind", wünscht sich der Direktor, der in dieser Funktion noch bis Ende Dezember in Gugging bleibt, auch für die Zukunft des Museums. Das wird ab 1. Jänner von Kunsthistorikerin und Volkskundlerin Nina Ansperger, die in Gugging seit 13 Jahren auch die Ausstellungsproduktion leitet und als Kuratorin tätig ist, geführt. Ihre erste Schau feiert am 30. März Vernissage.

Die Schau "brut favorites.! feilacher's choice" ist bis 5. März 2023 im Museum Gugging zu sehen. www.museumgugging.at