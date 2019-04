„Fertig ist unsere Ausstellung nicht!“ Sagt Christian Rapp. Und hat doch vergangene Woche seine jüngste Sonderschau im Museum Niederösterreich eröffnet.

Die gehört zwar, rein wissenschaftlich, zum Haus der Geschichte. Mit Jahreszahlen hat sie trotzdem nichts am Hut (auch wenn hie und da welche zu lesen sind).

„Die jungen Leute waren unsere Mitarbeiter.“ Historiker Christian Rapp über sein jüngstes Ausstellungs-Team

Denn: Dort, wo noch bis März um die Republik gekämpft wurde, wird jetzt ums Erwachsenwerden gerungen. „Meine Jugend – deine Jugend“ heißt die zugehörige Schau, die Christian Rapp gemeinsam mit Andrea Thuile und Benedikt Vogl gestaltet hat. Und: „Mit über 100 Jugendlichen in Workshops – und sechs davon im Ausstellungsteam.“ Die haben nicht nur Ausstellungstexte geschrieben. Die haben auch Schwerpunkte gesetzt. Und die haben, genauso wie die Museumsarbeiter, fleißig gesammelt. Oder besser: ausgegraben. Bomberjacken und Converse-Turnschuhe, Interrail-Tagebücher und Festival-Tickets, Liebeslieder-Kassetten und Entlobungs-Ringe oder auch (Mädchen-)Fußball-Trikots und (Männer-)Kosmetik-Tutorials.

Daneben hat man zwischen pappkartonbraunen Zwischenwänden und weiß gezackten Sprechblasen („das sind unsere Störer, die reden immer ein bisschen dagegen“) aber auch eine silbergraue Telefonzelle aufgebaut (in der man zwar nicht telefonieren, aber wählen und zuhören kann). Hat einen alten und einen neuen Aufklärungs-Koffer („der neue ist die Deluxe-Version“) in die Vitrine und einen „Elmayer“ an die Wand gehängt, die Tür des Wiener Neustädter Jugendclubs Triebwerk ausgeborgt, einen Haufen Schmutzwäsche („wir nennen das halbfrisch“) ins Eck geworfen oder ein Moped durch die Wand fahren lassen.

An die 100 Objekte sind da auf nicht einmal 300 Quadratmetern zu sehen. Wobei: Mit Schauen alleine ist es in der etwas anderen Schau – „das ist auch für uns etwas Besonderes. Wir wollten zeigen, was ein Haus der Geschichte auch kann“, so Geschäftsführer Matthias Pacher – nicht getan.

So muss, nein: soll man sich (und sein Geburtsjahr) gleich am Eingang deklarieren, Pins tragen, Punkte kleben und von der Reiselandkarte (ohne Eltern) bis zum Regal der „ersten Male“ (auch ohne Eltern) seine eigenen Jugenderinnerungen an die Wände hängen bzw. unter Glas stellen. Hingehen, mitmachen!

Geöffnet bis 19. Jänner 2020, www.museumnoe.at