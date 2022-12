Ein Museum, zwei Häuser, drei Jubiläen

Werbung

592 Seiten ist er dick – der neue, dreiteilige Jubiläumsband des Museums Niederösterreich, der am Ende des Jubiläumsjahres 2022 erschienen ist. In den Büchern finden sich Infos zu den Ausstellungen der letzten 20 Jahre (seit das Museum an den neuen Standort im Kulturbezirk St. Pölten gezogen ist), interessanten Persönlichkeiten sowie zahlreichen Veranstaltungen. Doch nicht nur Rückblicke gibt es im neuen Werk: Auch aktuelle Themen, wie die Mission eines Museums in Zeiten von Klimawandel und Krieg in Europa, werden behandelt.

„In den letzten 20 Jahren haben wir ein modernes, lebendiges Haus für Naturinteressierte aufbauen können. An dieser dynamischen Weiterentwicklung ohne Stillstand werden wir weiterhin festhalten“, betonte Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter des Hauses für Natur, bei der Präsentation des Jubiläumsbandes. Und Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte, ergänzte: „Wir haben in den letzten fünf Jahren versucht zu zeigen, dass Geschichte den Vorteil hat, dass sie wirklich alles umfasst. Es ist ein Vergnügen, durch das Werk zu blättern.“

Erschienen ist der dreiteilige, im Museumsshop erhältliche Band anlässlich dreier Jubiläen: 20 Jahre Museum NÖ am Standort Kulturbezirk St. Pölten, fünf Jahre Haus der Geschichte und 100 Jahre NÖ. Die drei Teile widmen sich jeweils dem Haus der Geschichte, dem Haus für Natur und dem Museum NÖ ganz allgemein.

www.museumnoe.at