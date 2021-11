Neue Exponate aus St. Pölten für das Haus der Geschichte

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ Dieses Zitat stammt aus einer Bundestagsrede des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl.

Dessen Bedeutung ist sich das Museum Niederösterreich bewusst und klärt im Haus der Geschichte interaktiv Jung und Alt über die dunkle Geschichte Niederösterreichs auf. Zudem eröffnet das Museum NÖ einen neuen Bereich seiner Dauerausstellung, in dem sich auch zahlreiche Exponate aus der Landeshauptstadt befinden.

Postkarte erinnert an Viehofner Zwangsarbeiterlager

Dazu zählt zum Beispiel eine Postkarte von Tatiana Lecomte, die an das Zwangsarbeiterlager in Viehofen erinnern soll. Insgesamt verschickte Lecomte im Jahr 2009 20.000 Postkarten mit dem handgeschriebenen Text: „Ich bin gesund, es geht mir gut.“ Denn dieser Satz musste während des Zweiten Weltkriegs in allen Postsendungen von Lagerinhaftierten an ihre Angehörigen enthalten sein.

Darüber hinaus sehen die Museumsbesucher einen kurzen Film, in dem die von der St. Pöltner Bevölkerung zelebrierte Ankunft von Adolf Hitler im März 1938 gezeigt wird.

Die Zuneigung zu der NS-Partei dokumentiert auch eine Erinnerungstafel, die auf dem Dachboden des BORG St. Pölten gefunden wurde. Mit über 99 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Volksabstimmung 1938 plädierte die große Mehrheit für den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich.

Die Ausstellung zeigt aber auch, dass nicht alle St. Pöltner mit dem NS-Regime einverstanden waren. Zu bestaunen ist zum Beispiel ein Porträt von der überzeugten Kommunistin Maria Fischer, die als Widerstandskämpferin tätig war.

Zudem ist innerhalb der Ausstellung ein ganzer Raum den Opfern des NS-Regimes gewidmet. Hier ist zum Beispiel der berühmte Gürtel von Walter Fantl-Brumlik zu sehen. Der KZ-Überlebende ging damals in St. Pölten in die Schule, als er gemeinsam mit der Familie aufgrund seiner jüdischen Abstammung verhaftet und ins KZ deportiert wurde.

Fantl-Brumlik überlebte als einziges Familienmitglied den Holocaust. Da der Gürtel das einzige Erinnerungsstück an seine Familie ist, nahm er ihn nach deren Ermordung in Verwahrung. Auch trotz größter Hungersnot tauschte er ihn nicht für Essen ein. Aufmerksame Besucher werden zusätzliche Löcher in dem Gürtel bemerken. Die musste Fantl-Brumlik in den Gürtel bohren, da er während seiner Zeit im KZ massig Gewicht verlor.