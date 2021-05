Frischluftgeschichten

„Museum bewegt“ – unter diesem Motto bieten viele Museen Outdoor-Programme für ihre Gäste. „Der Garten des Prinzen Eugen“ lässt sich bei einer Führung und einem anschließenden Picknick in Schloss Hof genießen. In die 900-jährige Geschichte des Stifts Klosterneuburg kann man bei Outdoor-Führungen eintauchen.

Stift Klosterneuburg

Auf die Spuren der Wachaumaler begibt man sich bei einem Spaziergang, der Interessierte in den Ort Dürnstein und anschließend in die Räumlichkeiten des Stifts Dürnstein entführt. In Berndorf unternimmt man eine 1.000 Schritte Zeitreise durch den Ort, in Persenbeug-Gottsdorf flaniert man auf den Spuren der berühmten Schiffsmeister und in Neunkirchen werden Objekte aus dem Städtischen Museum an ihren Originalschauplätzen wieder „lebendig“. Zu einer Spurensuche durch die 4000jährige Geschichte lädt das PIZ 1000 in Pitten bei einem „Outdoormuseum“. Unter dem Motto „Bewegte Geschichte“ begeben sich Interessierte ausgehend vom Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz bei einer Wanderung auf die Spuren des berühmten Staatsmannes. In der KZ-Gedenkstätte Melk ist die erweiterte „Zwischenräume-Ausstellung“ zu sehen, und bei einer Führung ausgehend vom Haus der Gmünder Zeitgeschichte lernt man die Stadt aus dem Blickwinkel des ehemaligen Flüchtlingslagers kennen.

Virtulleum Tulln Markus Bacher Photographer

Museumsradeln

Ein Museumbesuch und eine Radtour passen wunderbar zusammen: Acht Haltestationen – sprich Museen – können Sportliche beim „Museumsradeln“ in der Buckligen Welt „erfahren“. Bei der „Mühlbach-Connection“ begibt man sich ausgehend vom Museum Traiskirchen bei einer Fahrradtour entlang des Mühlbachs auf die Spuren jener 12 Mühlen, die einst das Stadtgebiet zwischen Tribuswinkel und Möllersdorf geprägt haben. Ausgehend vom Heimatmuseum Ebreichsdorf bringt eine Radwanderung ortskundlich Interessierte zum Dreiländerstein, zum Hirschäcker und zur ehemaligen Poststraße nach Ödenburg.

Museum Traiskirchen

Flugversuche im Obstgarten

Spannendes steht auch für junges Museumspublikum auf dem Programm: Im Ausstellungshaus Spoerri können Papierflieger selbst hergestellt werden, Flugversuche im Obstgarten und am Hauptplatz Hadersdorf am Kamp sind ausdrücklich erwünscht! Wie geht der Bohrbock mit dem Bohrstock zusammen und wie schwer ist eigentlich ein Presslufthammer – diesen Fragen geht das BAXA Kalkofen- und Steinabbaumuseum in Mannersdorf auf den Grund. In Tulln wandert das Atelier im Schiele Museum in den Vorgarten, im Universalmuseum Kierling werden Scherenschnitte erstellt. „Rest in Pieces“– wer im Museum am Dom in St. Pölten einen Knochen bastelt, wird Teil einer Museums-Installation im Eingangsbereich des Museums.

Baxa Kalkofen- und Steinabbaumuseum Museumsmanagement/kollektiv fischka

Alle Infos zu den Aktivitäten am Museumsfrühlings-Wochenende gibt es auf www.museumsfruehling.at (Filterung nach Bezirken und nach Interessensgebieten möglich). Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Covid-19-Bestimmungen und auch, dass sich aufgrund der aktuellen Lage kurzfristige Änderungen ergeben können.

Beim Museumsfrühlings-Gewinnspiel gibt es 5x50 Euro Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur und 5x Museumstickets für Zwei zu gewinnen: www.museumsfruehling.at/gewinnspiel/

Organisation und Koordination des Museumsfrühlings liegen beim Museumsmanagement Niederösterreich