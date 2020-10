Mit hochkarätigen Gästen, mit neuen Perspektiven und mit einem klaren Bekenntnis feierte Österreichs 31. Museumstag heue, Donnerstag, Vormittag in Krems Eröffnung. Dorthin, in die Kremser Donau-Uni, hatte Österreichs Museumsbund und das Nationalkomitée des Internationalen Museumsrates, kurz: ICOM, gemeinsam mit der Kremser Kunstmeile geladen. Zur Fach-Konferenz in Sachen Kunstvermittlung (die war schon gestern), zur Preisverleihung (des Österreichischen Museumspreises, die folgt heute, Donnerstag, Abend). Und zu einem prominenten Podium von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bis zu Historiker und Philosoph Philipp Blom.

Erstere bekräftigte, dass Museen „ganz wichtige kulturelle Nahversorger für die gesamte Gesellschaft" seien. Und gerade in Niederösterreich mit seinen "über 700 Museen" eine "tragende Säule des Kulturlandes". Das habe sich auch an den Besucherzahlen nach dem Lockdown gezeigt. Und daran, dass gerade in dieser Zeit „tolle Formate in der digitalen Kulturvermittlung“ entstanden sein.

Auch für Landesgalerie-Direktor Christian Bauer liefern Museen "die kulturelle Versorgung der Menschen, die eine ganz wichtige Bedeutung hat“. Und gerade Krems habe sich als Museumsstandort, so Bauer, "unglaublich entwickelt". "Wir", so Bürgermeister Reinhard Resch, „definieren uns deutlich über das Ausstellungsangebot“.

Für Landesgalerie-Kurator und Fachbereichsleiter von NÖs Landessammlungen, Armin Lausegger, gehe es - auch in den Vorträgen des Museumstages, "um neue Perspektiven im Sammeln, digitale Sammlungsstrategien und um museale Forschung an Objekten". Denn, so ICOM Österreich-Präsidentin Bettina Leidl : „Museen sind aber auch Orte des gesellschaftlichen Diskurses und Austausches, Orte der Begegnung und auch Bildungseinrichtungen.“ Und, so Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch: „Museen müssen sich ein lokales Stammpublikum aufbauen“.

Donau-Uni-Dekan Christian Hanus erinnerte an die Verbindung zwischen Museen und Wissenschaft und erinnerte daran, dass "der Kontext zu einem Kunstwerk" wichtig sei. Wichtig für die Zukunft, so Johanna Mikl-Leitner, sei auch die Vermittlungsarbeit - gerade und noch mehr für Kinder und Jugendliche.