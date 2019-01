In die Zukunft, in die Vergangenheit und noch viel weiter fliegen Niederösterreichs Museumshäuser 2019.

Zu sehen gibt’s viel im neuen Jahr. Die neue Landesgalerie in Krems (ab 1. März das Haus bzw. ab 25. Mai die Kunst). Die jüngste Landesausstellung in Wiener Neustadt (ab 30. März). Aber auch Niederösterreichs Museumshäuser haben 2019 eine Menge vor.

Hier ein kleiner Überblick

Los geht’s im diesjährigen Ausstellungsjahr schon dieses Wochenende. Da erinnert man sich an einen, der demnächst 70 geworden wäre, wenn er nicht viel zu früh verstorben wäre: Manfred Deix. „Unvergessen“ nennt das Kremser Karikaturmuseum seine Hommage, die von Katzen über Enten bis zu Todsünden (fast) alles versammelt, was der gebürtige St. Pöltner so karikiert hat (ab 3. Februar).

Zwei Wochen später hebt dann ebenfalls im Kremser Karikaturmuseum das nächste Space Shuttle ab, und zwar in Richtung Mond. Mit an Bord: Mäuse und andere Helden, wie Johnny Brucks legendäre Romanfigur Perry Rhodan (ab 24. Februar).

Eine Woche später startet man auch zwei Häuser weiter, in der Kremser Kunsthalle, ins neue Kunstjahr. Und zwar mit Belgiens Kunst-Choreograf Hans Op de Beeck, der zwischen Grau und Schwarz und Sofa und Tusche nicht zum Mond einlädt, sondern zu einer Reise zwischen Traum und Wirklichkeit (ab 3. März).

Ganz real sind dagegen die Waffen, mit denen im St. Pöltner Kulturbezirk im Frühling gekämpft wird. Nur gehören die keinen Soldaten, sondern Wespen, Katzen, Brennnesseln und anderen tierischen Kriegern. Beunruhigender Titel der Schau im Haus der Natur: „Stechen. Kratzen. Beißen“ (ab 22. März).

Gekämpft wird auch in der diesjährigen Sonderschau im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich. Aber auf ganz anderen Schlachtfeldern. „Meine Jugend. Deine Jugend“ beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden nach 1945, mit Halbstarken, Hippies, Herzen und Schmerzen (ab 26. April).

Ins Reich der Märchen und der Mythen begibt sich das MAMUZ in Mistelbach in seiner nächsten Themenschau. Und lässt nicht nur Drachen fliegen, sondern auch Herakles, Schneewittchen und Luke Skywalker aufmarschieren (ab 23. März). Und im zugehörigen Schloss Asparn an der Zaya wird heuer scharf geschossen, und zwar mit den Bögen der legendären Reiterkrieger der Skythen, der Hunnen oder der Awaren (ab 13. April).

Und in Gugging geht man im neuen Jahr unter die Bastler. Und hängt erstmals August Wallas Foto-, Stoff- und Schriftkunstwerke an die Museumswände (ab 25. April).