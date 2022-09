Von alten und ganz neuen Tönen

Werbung

„Lebendig“ soll sie sein. „Inspirierend“ soll sie sein. Nur eines soll sie nicht: „zum Museumsstück verstauben“. Meint Ludwig Lusser. Und hat sich nicht nur für die Kirchenmusik im Allgemeinen, sondern auch für Niederösterreichs ältestes Kirchenmusikfestival im Besonderen einiges vorgenommen.

Schließlich sitzt St. Pöltens Domorganist diesmal nicht nur an den Manualen und Registern von St. Pöltens prächtiger Domorgel. Sondern hat – als interimistischer Nachfolger von St. Pöltens jahrzehntelangem Domkapellmeister und Festivalleiter Otto Kargl – heuer gleich ein ganzes Festival programmiert. „Werktreue“ und „Neues denken“ sollen die mittlerweile 49. Festivalausgabe als zentrale Gedanken prägen, so Ludwig Lusser. Wobei der Begriff der Werktreue durchaus in Frage gestellt wird.

Erklingt mit Tönen von Max Reger – und Worten von Leo Tolstoi – am 2. Oktober beim diesjährigen Festival Musica Sacra: die Metzlerorgel in St. Pöltens Dom. An den drei Manualen und 36 Registern: Domorganist Ludwig Lusser. Foto: Dommusik St. Pölten

Fünf Konzerte und zwei Messen stehen dazu an sechs Sonntagen von 11. September bis 16. Oktober am Festivalprogramm – von Brahms bis Bruckner, von Albrechtsberger bis Schubert, von Reger bis Monteverdi. Zu hören ist aber auch Musik von Deutschlands Frühbarockmeister Heinrich Schütz, dessen Todestag sich heuer zum 350. Mal jährt. Und zwar einmal mit Live-Elektronics, präpariertem Klavier und im Sinne improvisatorischen Weiterdenkens, ein anderes Mal in historischer Aufführungspraxis.

Konzerte in St. Pölten, Herzogenburg und Lilienfeld

Auf der Gästeliste stehen neben dem neuen Festivalleiter Ludwig Lusser, der zwei Konzerte (am 2. und 9. Oktober) bestreitet, und dem früheren Festivalleiter Otto Kargl, der die Eröffnung und den Abschluss (am 11. September und am 16. Oktober) leitet, auch Geigerin Michi Gaigg mit ihrem l’orfeo Barockorchester, Organistin Karen De Pastel, Schauspielerin Anne Bennent, Tänzer und Choreograph Renato Zanella, Crossover-Cellist Matthias Bartolomey, Vorarlbergs Musik-Banda Franui oder auch Basels Barockensemble Les Cornets Noir.

Musiziert und konzertiert wird in St. Pöltens Domkirche, in Herzogenburgs Stiftskirche und in Lilienfelds Stiftsbasilika. Erlesene Musik in erlesenem Ambiente – ein „Gesamtkunstwerk mit Seltenheitswert“, wie Lusser meint.

www.festival-musica-sacra.at