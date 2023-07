Baden: „Cabaret“

Wobei: So ganz funktioniert das nicht. Erst recht nicht im Berlin der 30er-Jahre. Da geht es zwischen Netzstrümpfen und Charlestonfransen zwar heiß her. Doch draußen klopft schon das dritte Reich an, schwingen die Hakenkreuz-Fahnen, schnäuzeln die Hitlerbärtchen, marschieren bald die Massen und fallen am Ende die ersten Opfer. Mit viel Sehnsucht am Anfang und starkem Tobak am Ende hat Leonard Prinsloo den Musical-Klassiker für Badens Stadttheater in Szene – und einen Teil des grandiosen Orchesters gleich auf die Bühne – gesetzt. Umwerfend selbst mit Clownsnase: Drew Sarich in High Heels und Mascara, überzeugend selbst mit Kittelschürze: Maya Hakvoort, allzu naiv: Ann Mandrella.

Fazit: Sehnsucht, Sex und Hakenkreuze im Stadttheater.