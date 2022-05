Schulmusical in Baden: Geht euren Weg

Werbung

Das Musical, das die vom Theaterspielen so beseelte Direktorin, Brigitte Gumilar geschrieben hat, heißt „schule.handy.KOMM“. Gumilar ließ die Theatergruppe „Themuli“ wieder aufleben, die seit vielen Jahren für die Kreativität der Schule steht und schon zum Markenzeichen der Schule wurde.

Die Direktorin schrieb den Text, führte Regie und fieberte während der drei Aufführungen im Publikum mit und wanderte wie eine Wildkatze hin und her. Das Stück überzeugt durch kurze Szenen und knackige Dialoge, und wirkt so aus dem Leben gegriffen. Die Schüler schafften es, durch ihr Talent zu spielen, den Schulalltag nicht nur realistisch, sondern auch humorvoll darzustellen. Sie stellen so selbst ihren Handykonsum kritisch infrage.

„Was zählt, ist die Entwicklung der Persönlichkeit, geht nur euren Weg!“

Diese Musical-Produktion ist aber mehr als nur ein weiteres Musical der stets aktiven Schule in Sachen Kultur. Vielmehr spürte man, wie die Stimmung ausgelassen war und man fühlte eine nie da gewesene Freude am Theater spielen, vor allem endlich wieder vor viel Publikum. Die Halle B war voll, bis auf den letzten Platz. Beiseite ließ man die Angst vor Corona – der Lehrerchor sang, Musikdirektor Gerhard Lagrange schrieb die Musik und dirigierte das kleine Orchester vom Klavier aus. Die Schüler spielten auf zwei Bühnen und so wurde die Produktion zu einer mehr als lebendigen Aufführung – eine Lebhaftigkeit, die man lange missen musste. Zum Abschluss bedankte sich Gumilar bei allen Beteiligten mit einer weißen Rose und sagte „was zählt, ist die Entwicklung der Persönlichkeit, geht nur euren Weg!“

Umgehend wurde Gumilar selbst bedankt: „Es war schön, Teil deines Herzensprojektes zu sein, du schaffst es mit deiner Zuversicht, Disziplin und Herz viel mehr zu entfachen, bitte bleib so, wie du bist, ein Vorbild für Jung und Alt.“