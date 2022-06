Taschentuchalarm bei Romeo und Julia

Werbung

Die erste Eigenproduktion des Musicalsommers Winzendorf (Bezirk Wiener Neustadt) überzeugte bei der Premiere am 3. Juni das Publikum. „Eine unbeschreibliche Stimmung“ verspürte Intendantin Marika Lichter schon bei den ersten Takten des Orchesters und der Musik von Günther Fiala. „Es gibt neue Aspekte der Geschichte, die musikalisch zwischen klassischem Musicalsound, barock-artigen Klängen und modernen Rhythmen angesiedelt ist“, beschreibt der Komponist das Stück.

Intendantin Marika Lichter warnte die Gäste schon zu Beginn vor, denn „Taschentuchalarm“ war angesagt. Höchst emotional sei die neue Fassung von Autor Benedikt Karasek und Günther Fiala, obwohl sie nicht wie bei Shakespeare mit dem Tod des Liebespaare endet. In der Version des Musicalsommers überlebt Julia und nimmt ihre Berufung an, die Capulets und Montagues zu versöhnen und so Frieden in Verona zu schaffen. Daher auch der Untertitel „Aufbruch in eine neue Welt“.

Seit 2017 findet der Musicalsommer findet seit 2017 auf der Bühne neben dem stillgelegten Kalksteinbruch bei Winzendorf-Muthmannsdorf nahe Wiener Neustadt statt. Nach zwei Jahren Zwangspause wurde nun die erste Eigenproduktion auf die Bühne gebracht. „Wir haben die Zeit gut genützt und bringen erstmals eine Welt-Uraufführung nach Winzendorf, was uns sehr stolz macht“, sagt Produzent Jérôme Berg.

Intendantin Marika Lichter, die in diesem Jahr auch erstmals auf der Bühne im Steinbruch steht und die Rolle der Amme übernimmt, lobt das junge Ensemble: „Es war eine so große Freude, mit diesem Ensemble und dem Regisseur Benedikt Karasek zu arbeiten und ganz unüblich gab es kein einziges Mal auch nur die kleinste Unstimmigkeit, das war sehr wohltuend und produktiv.“

Trotz des verspäteten Premierenbeginns aufgrund einiger Unfälle auf der Autobahn, hielt das Publikum durch und spendete Standing Ovation zum Schluss.

Mehr Infos und alle Termine bis 26. Juni unter:

https://musicalsommer-winzendorf.at/