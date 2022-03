Neue Musik aus allen Richtungen

Werbung

„Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.“ – Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, der in der Mitte des Programmhefts von „musik aktuell – neue musik in niederösterreich“ zur Gänze nachzulesen ist.

Wie dieses? Harald Huber (Musiker, Musikwissenschaftler, Pionier der Popmusikforschung und Präsident des Österreichischen Musikrats) hat als Kurator und Artist in Residence für die diesjährige Veranstaltungsreihe das Thema „Menschenrechte/Musikrechte“ gewählt. Nicht nur, um deren permanente Missachtung anzuprangern, sondern auch, um „die positive Kraft all dieser Rechte zu feiern“.

Das geschieht im Rahmen von über 100 landesweiten Veranstaltungen bis Jahresende in großer stilistischer Bandbreite: von Yasmo und der Klangkantine (8. April, Wimpassing) bis zum Afro Arabiq Walzer Archestra (25. Oktober, Tulln), von der Pumn de Tarana Band (9. April, Heidenreichstein) bis zu den Tanzgeigern (Rekawinkel, 22. Oktober), mit einem Mercedes-Sosa-Projekt („Die Stimme der Stimmlosen“), mit Paul Gulda & Shira Karmon, den Strottern, Clemens Wenger, Jelena Poprzan, Hotel Palindrone, Julia Lacherstorfer und so vielen mehr.

Erfolgsgeschichte für ein „Konzept von morgen“

Die Erfolgsgeschichte von „musik aktuell“ fußt seit nun schon 26 Jahren auf einem soliden Konzept: Aus eingereichten Projekten (heuer über 150) werden ausgewählte (heuer 75) möglichst vielen interessierten Veranstaltern im Bundesland angeboten. Gottfried Zawichowski, Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ als Trägerorganisation: „Wir legen eine Unterstützerschiene für Veranstalter, damit Künstler anständig bezahlt werden können.“

Die Musikfabrik NÖ fördert in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent der Veranstaltungskosten. Seit 1997 wurden 1.600 hochqualifizierte Projekte an 400 Spielstätten realisiert. Ein bewährtes Konzept also, zugleich ein zukunftsträchtiges, meint Huber, der auch auf die Deklaration der 2001 vom Internationalen Musikrat verkündeten fünf Musikrechte verweist. Darunter: „Musikschaffende haben das Recht auf angemessene Anerkennung und Vergütung für ihre Arbeit.“

Das Jahresthema für 2023 steht auch schon fest: „Zkrrsh-Bumm-Doing! oder Haupt-Sache Rhythmus!“, betreut von der Percussionistin Ingrid Oberkanins. Einreichfrist für Projekte ist der 1. Mai, Information und Online-Formular auf www.musikfabrik.at.