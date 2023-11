„Paradies“ soll das Flair des Atomkraftwerkes Zwentendorf verewigen

Das Atomkraftwerk in Zwentendorf an der Donau ist ein weltweit einzigartiger Ort. Mit seinem speziellen Flair stellte es bereits den Schauplatz für Filme sowie für zahlreiche Musik- und Werbevideos dar. Zudem fungiert es als Trainingslocation für Blaulichtorganisationen wie die Polizei oder die Hunderettungsstaffel. Nun wurde das Atomkraftwerk, das nie in Betrieb genommen werden sollte, auch zur Inspirationsquelle für ein Musikalbum.

„Paradies“ heißt die rosafarbene CD, die anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Volksabstimmung rund um das AKW Zwentendorf aufgenommen wurde. Die österreichische Liedermacherin Sigrid Horn übernahm die Koordination dieses Musikprojektes. Das Album umfasst zehn Songs, an denen in den vergangenen Monaten zwölf Künstlerinnen und Künstler aus Österreich gearbeitet haben. Unter ihnen beispielsweise Ina Regen, Ernst Molden und Mwita Mataro. Sie besuchten im Jänner Zwentendorf, ließen sich vom AKW und seinen „kuriosen Geschichten“, wie Sigrid Horn bei der Präsentation des Albums erzählte, inspirieren und verpackten diese Geschichten schlussendlich in zahlreiche Musikstücke.

„Zwentendorf hat kein einziges Atom gespalten. Dafür aber das Land.“

Das Lied „Hausmasda“ von Ernst Molden erzählt so etwa vom Leben des Hausmeisters, der im Atomkraftwerk tätig war. In jener Zeit, in der im AKW Stille herrschte, war er der letzte Angestellte. Gemeinsam mit seinem Hund zog der Hausmeister seine Runden durch das riesengroße, verlassene Areal. Rapperin Yasmo und Sigrid Horn widmeten ihren Song „Ohne mi“ den Frauen, die in der Geschichte des Kernkraftwerkes unsichtbar geblieben sind. Sarah Bernhardt behandelt mit „Luft“ ungeklärte Fragen rund um die Atomenergie. Im Lied „Wossa“, das Ina Regen ebenfalls gemeinsam mit Sigrid Horn geschrieben hat, geht es um die Donau – den Grund für die Standortwahl des Atomkraftwerkes.

Bei der Präsentation des Albums, die am 3. November stattgefunden hat, gab es für die Anwesenden sogleich eine musikalische Kostprobe. Direkt vor Ort im Atomkraftwerk stimmten Mwita Mataro und Sigrid Horn das Lied „In deine Augen“ an. Dieser Song erzähle von den unterschiedlichen Meinungen, die im Laufe der Diskussionen rund um Zwentendorf aufeinanderprallten und die Bevölkerung gespalten hätten, so die Liedermacherin. Den Satz „Zwentendorf hat kein einziges Atom gespalten, aber dafür das Land“ hätten die Künstlerinnen und Künstler im Zuge ihrer Recherchen nicht nur einmal gehört.

„Paradies“ live im Konzerthaus erleben!

Für die Aufnahmen und den Sound des Singer-Songwriter-Albums ist Felipe Scolfaro Crema verantwortlich. Er legte besonderen Wert darauf, dass die Songs auf der CD eine Einheit bilden. Die Lieder findet man bereits auf YouTube. Sie sind in den letzten Tagen nach und nach veröffentlicht worden. Am 22. April 2024 werden die Künstlerinnen und Künstler „Paradies“ im Mozart-Saal des Konzerthauses in Wien zum Besten geben. Dann können sich Interessierte auch live ein Bild vom Sound des Zwentendorf-Albums machen.