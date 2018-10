Der international anerkannte Geiger und Dirigent Prof. Bijan Khadem-Missagh ist Gründer und langjähriger künstlerischer Leiter des Internationalen Kammermusikfestivals Allegro Vivo sowie des Kammerorchesters Academia Allegro Vivo, Gründer und Ehrenpräsident von GlobArt und war 40 Jahre lang Konzertmeister des Niederösterreichischen Tonkünstler Orchesters. Am Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Geboren in Teheran übersiedelte die Musikerfamilie auf Grund eines Kulturaustausches bereits 1958 nach Wien, wo Khadem-Missagh an der Musikakademie studierte. Nach seinem frühen Debüt als international gefeierter Solist und Kammermusiker unternahm er zahlreiche Konzerttourneen und nahm 1973 die Stelle als Konzertmeister des Niederösterreichischen Tonkünstler Orchesters an.

Eine Vielzahl seiner Projekte haben das Kulturleben in Niederösterreich, aber auch darüber hinaus nachhaltig geprägt: unter anderem die Badener Beethoven Tage, das Midsummer Music Festival Umeå, die Ideenwerkstatt GlobArt und nicht zuletzt das Internationale Kammermusik Festival Allegro Vivo, welches diesen Sommer unter der künstlerischen Leitung von Vahid Khadem-Missagh sein 40-jähriges Bestehen feierte. Das kulturelle Engagement von Prof. Bijan Khadem-Missagh wurde mehrfach, etwa mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, ausgezeichnet.

Auch für die Zukunft stehen Bijan Khadem-Missagh spannende Projekte bevor. So arbeitet er derzeit an der Veröffentlichung seiner gesammelten Violinstudien und blickt mit Freude auf bevorstehende Konzerte, in denen seine musikalische Kraft weiter Ausdruck findet.