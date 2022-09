Vielfalt bei acht Konzerten in Tulln

Werbung

„Musik erleben - acht Konzerte in Tulln“, eine Konzertserie der Musikfabrik NÖ in Partnerschaft mit der Stadt Tulln steht vor der dritten Saison. „Nach einem nahezu Totalausfall in der Saison 20/21 konnten in der Saison 21/22 alle acht Konzerte - wenn auch mit Verschiebungen - über die Bühne gebracht werden“, informiert Musikfabrik NÖ Geschäftsführe Gottfried Zawichowski.

Am 6. Oktober startet das Trio Immersio (Vira Zhuk - Violine, Mariam Vardzelashvili - Klavier und Irene Kok - Violoncello) die neue Spielzeit mit einem Kammermusikabend. Auf dem Programm stehen Beethoven, Schubert, Mendelssohn, und Kreisler.

Ihre Konzerttätigkeit führte das multikulturelle Ensemble bereits in 20 Länder, darunter Tourneen nach Japan, in die USA, nach Kanada, Mexiko, und Tunesien.

Wenige Tage später wird Harald Huber die Bühne mit zehn Musikern aus aller Welt füllen. Das Afro Arabiq Walzer Archestra vollzieht eine künstlerische Verschmelzung arabischer, westafrikanischer, internationaler und österreichischer Musiktraditionen.

Die Konzertreihe bringt außerdem Jazz, Klaviervirtuosität, Barockmusik (Weihnachtsoratorium), Chormusik und echte österreichische Volksmusik.

Dieser Musikzyklus ist der Nachfolger der Tullner Jeunesse-Konzerte. „Neben landesweiten Tätigkeit der Musikfabrik NÖ ist es uns natürlich ein besonderes Anliegen, die Musikszene in Tulln zu betreuen“, sagt Zawichowski.

Die Konzerte können mit einem Wahlabo zu 59 Euro besucht werden - eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Wahlabokarte berechtigt zu sechs Konzertbesuchen alleine oder drei Mal zu zweit, zwei Mal zu dritt, ganz nach Belieben.

Wer ein Wahlabo erwerben möchte, kann dieses per E-Mail an office@musikfabrik.at bestellen. Die Abokärtchen werden dann per Post zugesandt.