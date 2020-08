„Die Coronakrise, die unser Leben völlig veränderte, wird uns noch lange veranlassen, vieles zu hinterfragen und neu einzuordnen. Bachs eindringliche, vertonte Bibelworte können uns in dieser Krise die Kraft des Glaubens bewusst machen“, heißt es in der Aussendung des ältesten Festivals Niederösterreichs, „Musica Sacra“. Von 13. September bis 18. Oktober gedenken verschiedene Ensembles und Solisten an fünf Stationen in Konzerten, Messen und anderen Veranstaltungen einem der bedeutendsten Musiker der Geschichte: Johann Sebastian Bach.

Die Domkantorei St. Pölten und das L’Orfeo Barockorchester unter Leitung von Domkapellmeister Otto Kargl eröffnen das Festival am Sonntag, 13. September , um 18 Uhr mit Bachs Matthäus-Passion im St. Pöltner Dom. Am 19. September um 19.30 Uhr führt Nigel Short mit seinem Ensemble „Tenebrae“ im Stift Herzogenburg in die Welt der geistlichen Chormusik. In der Bach-Nacht am 25. September erklingen zwischen 20 und 24 Uhr an verschiedenen Orten in St. Pölten mannigfaltige Kompositionen des Meisters.

Im vierten Konzert am 2. Oktober um 16 Uhr erforscht das Ensemble ,„Prisma“ gemeinsam mit Moderatorin Veronika Grossberger in der Synagoge in St. Pölten eines der rätselhaftesten Werke Bachs: „Kunst der Fuge“. Am 18. Oktober um 18 Uhr beschließen die Musicabanda Franui, die Domkantorei und Ludwig Lusser an der Orgel mit „Bach and More 3“ den Konzertreigen.

Alle Infos und das Programm gibt es auf: www.festival-musica-sacra.at