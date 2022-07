200 schmiedeten Musik in Waidhofen an der Ybbs

Werbung

Es ist ein Erfolgsprojekt. Daran konnte auch die erzwungene Corona-Pause nichts ändern. Von 11. bis 15. Juli ging die Waidhofner Musik-Schmiede als die 33. ihrer Art in der Stadt über die Bühne und erfüllte Schulen und Plenkerzentrum sowie die Stadträume mit junger Musik.

Thomas Wallner, der mit Hermann Maderthaner seit Jahren die Musik-Schmiede leitet, zeigte sich zum Abschluss sehr zufrieden. „Wir konnten mit 200 Teilnehmern und Teilnehmerinnen praktisch dort anschließen, wo uns die Pandemie eine Zwangspause verordnet hatte“, sagt er. Die MusikSchmiede, eine Seminarwoche für Bläser und Schlagwerker, wird von der Initiative zur Förderung kultureller Aktivitäten (IFKA) in Zusammenarbeit mit dem Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal veranstaltet.

Neben dem Erlebnis des gemeinsamen Musizierens von der kammermusikalischen Form bis zum symphonischen Blasorchester ist die Verbesserung der Fertigkeiten auf dem eigenen Instrument ein Schwerpunkt der MusikSchmiede.

Konzerte als Höhepunkte der Woche

Die jungen Musiker wurden von 42 Dozenten in den Instrumentenkategorien Trompete, Querflöte, Klarinette, Oboe, Saxofon, Tenorhorn und Tuba sowie am Schlagwerk unterrichtet.

Traditionell sind das Dozentenkonzert am Donnerstag, das in stupender Qualität dargeboten wurde, und das Abschlusskonzert am Freitag die Höhepunkte der Woche.

Bereits am Freitagvormittag begeisterten die Musiker mit öffentlichen Auftritten in der Waidhofner Innenstadt. Bei herrlichem Sommerwetter zeigten die Instrumentengruppen und ihre Dozenten ihr Können und wurden auch von den Passanten entsprechend dafür gelobt.