Gipfelklaenge 2022 in Hollenstein & Göstling

Werbung

Auch heuer werden zahlreiche begeisterte Musikliebhaber gemeinsam von Konzert zu Konzert wandern und dabei herrliche Ausblicke genießen. So verwandeln sich etwa die Turnhöhe in Hollenstein/Ybbs sowie das Hochmoor Leckermoos (Göstling/Ybbs) zu musikalischen Open Air Bühnen in der Natur.

Attraktives Line-up

Dabei erwartet die Besucher auch bei den Gipfelklaengen 2022 wieder ein attraktives Line-up. Nach dem fulminanten Auftritt von Hans Theessink 2021 werden heuer Roland Neuwirth und das radio.string.quartett, die Gesangskapelle Hermann, das Styrian Klezmore Orchestra und das Duo Trenev & Weiß, das Duo 4675 sowie das Trio Hohenberger/Münzner/Havlicek für Begeisterung unter den Besuchern sorgen.

Die Veranstaltung findet heuer erstmals unter der Ägide von Frédéric Alvarado-Dupuy statt, der die künstlerische Leitung von der langjährigen Intendantin Suzie Heger übernommen hat. „Mit Frédéric Alvarado-Dupuy haben wir für die weitere Entwicklung der Gipfelklaenge die absolute Wunschbesetzung bekommen – und sein Einfluss zeigt sich auch bereits im heurigen Line-up, auf das sich die Besucher auf jeden Fall schon jetzt freuen dürfen“, erklärt Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt erfreut.

Übrigens: Ticketermäßigungen gibt es heuer wieder für Inhaber der Niederösterreich-Card (20%) sowie für Ö1 Intro- bzw. Ö1 Club-Mitglieder (15%).

Das Programm: Kitzhütte & Hochmoor

Die Samstags-Wanderung führt vom Gasthof Jagersberger in Hollenstein an der Ybbs ausgehend zur urigen Kitzhütte. Musikalisch begrüßt uns das Duo 4675, welches auch ein Ständchen im Kräutergarten zum Besten gibt. Zu Mittag verzaubert das Trio Hohenberger/Münzner/Havlicek die Besucher, zum Abschluss sorgt die Gesangskapelle Hermann beim Gasthof Jagersberger für einen grandiosen Konzertabend.

Den Auftakt am Sonntag bildet bei der Jausenstation Ablass das Styrian Klezmore Orchestra sowie das Duo Trenev & Weiß welche auch ein Ständchen bei der Hochreit-Kapelle zum Besten geben. Darüber hinaus bringen sie das Hochmoor Leckermoos zum Klingen – und sorgen so für eine magische Stimmung in idyllischer Umgebung. Als krönenden Abschluss dürfen wir uns auf Roland Neuwirth & radio.string.quartett freuen.

Mehr Infos: www.gipfelklaenge.at