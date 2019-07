Das „Sturm & Klang Mödling“-Festival geht am 14. September in die dritte Auflage. „Eine Stadt, ein Tag, ein Ticket“ ist das Motto, an vielen Örtlichkeiten der Stadt wird Musik, Theater und Bildende Kunst geboten.

Veranstalter des Festivals ist der Kulturverein re:flex, der in Mödling regelmäßig Veranstaltungen (etwa die „Goldfisch“-Reihe) durchführt und gemeinsam mit der Kreativagentur Ink Music am Konzept feilte.

Dieses Mal dabei sind unter anderem Avec, Scheibsta & die Buben, Clara Luzia, Votava begegnet Rubey, Pauls Jets, ALMA und Newcomer Wenzel Beck.

Und es gibt eine Premiere: re:flex und das Kulturreferat der Stadt Mödling präsentieren „Sturm & Klang“ am Weinfest Mödling. „Es freut mich sehr, dass uns diese Kooperation gelungen ist“, merkt Rainer Praschak von re:flex zufrieden an und steuert Hochkaräter bei.

"Schimanowa war sofort dabei"

Am Samstag, 27. Juli, spielen „Attwenger“ auf. Das Linzer Kult-Duo (Quetsch’n, Schlagzeug und Dialekt-Gesang) wurde zweimal zur „Band des Jahres“ gewählt, zudem gab’s einen „Amadeus-Award“ als „Bester FM4-Alternative-Act“.

Am Sonntag, 28. Juli, sorgen die „Woodstock der Blasmusik“-erprobten „Monobo Son“ aus Bayern für Stimmung. Der Sound der von LaBrassBanda-Posaunist Manuel Winbeck gegründeten Band lässt sich als bunter Klangteppich beschreiben.

Den Abschluss am Sonntagabend macht der „Linzer Blechsalat“, die kleinste Blaskapelle der Welt mit vier Musikern. Nebst eigenen Werken wird auch Bekanntes zu hören sein, macht Praschak Lust auf mehr.

Sein Dank gilt auch Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SP, der „sofort dabei war und dieses Feature finanziert“.