Zurück in die Jugend – „Dicht“ mit Stefanie Sargnagel

Am Freitag, 11. November, liest Stefanie Sargnagel begleitet von der Wiener Band „Resi Reiner“ im Danubium aus ihrem Roman „Dicht“. Die NÖN sprach mit der Autorin.

NÖN: Ihr Buch „Dicht“ ist eine Autofiktion. Wieviel ist autobiografisch, wieviel Fiktion?

Sargnagel: Es baut zur Gänze auf realen Situationen auf, aber natürlich waren erzählerische Kunstgriffe notwendig. Manches ist übertrieben, manches habe ich nicht erlebt, sondern kenne ich nur aus Erzählungen. Manche Charaktere musste ich weglassen, weil es sonst zu verwirrend geworden wäre.

Apropos Charaktere: Sie sind ja auch mit Voodoo Jürgens, der ursprünglich aus Tulln stammt, gut bekannt. Spielt er eine Rolle in „Dicht“?

Sargnagel: Nicht direkt, aber wir kennen uns schon sehr lange, sind eine ähnliche Generation und haben unsere Jugend an denselben Orten verbracht, sei es im Wiener Club „Flex“ oder an der Abendschule Henriettenplatz, die ein Sammelpunkt für originelle Charaktere war, die aus der regulären Schullaufbahn geworfen wurden.

„ Bei Erzählungen kommt es sehr auf Details an, zum Beispiel, wie jemand eine Zigarette hält. Mein Freundeskreis war von Anfang an eingebunden, denn vieles hatte ich selbst vergessen. “

Bleiben wir bei Tulln: Erwartet Besucher im Danubium eine klassische Lesung?

Sargnagel: Nein, das wird sicher keine normale Prosa-Lesung. Ich erzähle Anekdoten vom jugendlichen Strawanzen in Wien, dazwischen spielt die Band „Resi Reiner“ und die Leute bekommen auch Gelegenheit über ihre eigene Jugendzeit zu reflektieren, die ja oft eine Zeit der inneren und äußeren Konflikte ist.

Noch einmal zur Autofiktion: Wie haben ihre Freunde auf das Buch reagiert?

Sargnagel: Bei Erzählungen kommt es sehr auf Details an, zum Beispiel, wie jemand eine Zigarette hält. Mein Freundeskreis war von Anfang an eingebunden, denn vieles hatte ich selbst vergessen. Manche haben im Buch andere Namen bekommen und sie konnten es vorab lesen. Die Leute sind auch nicht so schnell beleidigt, nicht einmal, wenn sie gar nicht so gut wegkommen. Wenn jemand angefressen war, dann eher, weil er nicht vorkommt. Aber wie gesagt: Einige Charaktere musste ich leider aus erzählerischen Gründen weglassen.

In einem Interview meinten Sie, dass gerne an Orte gehen, die Sie noch nicht kennen?

Sargnagel: Erst am Nationalfeiertag war ich am Heldenplatz. Es ist irre, was da abgeht: Zehnjährige die begeistert mit Rifles hantieren – die totale Waffenverherrlichung. Aber es ist wichtig, eine andere Perspektive zu bekommen, nicht immer nur jene der Kunst- und Kulturszene, und zu sehen, wofür sich tausende Leute begeistern.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Sargnagel: Neben Illustrationen für diverse Zeitschriften, die ich laufend mache, schreibe ich an einem neuen Projekt. Es wird eine Reisegeschichte über meinen USA-Aufenthalt und wieder eine Autofiktion.

