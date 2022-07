Allegro Vivo 2022: Musik von Krieg bis Frieden

Werbung

„Es ist ein besonderes Jahr.“ Sagt der künstlerische Leiter. Und meint nicht nur die mittlerweile 44. (!) Festivalsaison von Niederösterreichs ältestem Kammermusikfest. Sondern auch die „Umwälzungen in der Welt“. Die hat Vahid Khadem-Missagh auch in sein sechstes Programm einfließen lassen. Und oben drüber, als diesjähriges Festivalmotto, das „Momentum“ geschrieben.

„Wir wollen uns der Zeit und dem Moment widmen“, erklärt der Geiger, Ensembleleiter und seit 2017 auch Festivalleiter. Dazu gehört ein „Requiem gegen Krieg und Faschismus“ in einer barocken Stiftsbibliothek (nämlich der von Altenburg) genauso wie „der Friedensgedanke“ in einem denkwürdigen Schloss (nämlich dem von Harmannsdorf, wo Bertha von Suttner ihr Friedenspamphlet „Die Waffen nieder!“ geschrieben hat). Und dazu gehört auch die Begegnung, vor allem die Begegnung mit dem Nachbarn.

Die Begegnung ist auch das, wofür Allegro Vivo steht.“ Vahid Khadem-Missagh, Allegro Vivo-Leiter

„Musik lebt ja von Begegnung“, ist Vahid Khadem-Missagh überzeugt. Und will heuer einen neuen, siebenjährigen Festivalzyklus aus der Taufe heben. „Wir starten diesen Sommer, und wir beginnen in der Schweiz.“ Also hat auch ein Schweizer, Daniel Schnyder („der pendelt zwischen Zürich und New York“), das schon traditionelle Auftragswerk zur Festivaleröffnung geschrieben, ein Konzert für Violine, Tenorsaxofon und Streichorchester.

„Das ist eine Musik, die unglaublich packend ist“, so Khadem-Missagh, der auch heuer wieder „mit der Geige in der Hand“ den Konzertreigen eröffnet. Außerdem am Eröffnungswochenende (von 5. bis 7. August ) in Gmünd und Altenburg zu hören: Schostakowitschs mit dem Vermerk „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ veröffentlichtes achtes Streichquartett in der Fassung für Kammerorchester.

Rund 50 Konzerte an 25 Orten stehen bis 18. September am 44. Allegro Vivo-Programm. Musiziert wird im ganzen Waldviertel, in Schlössern und Kirchen, auf Burgen und in Schmieden, im Langenloiser Loisium und, natürlich, im Horner Kunsthaus. Und erstmals auch auf der Seebühne am Horner Stadtsee.

Auf der Gästeliste steht erstmals Schauspieler Cornelius Obonya (am 13. August ), beim Galakonzert im Hof des Horner Kunsthauses erklingt erstmals ein Alphorn (und die Stimme von Herbert Föttinger, am 20. August ). Viele kommen aber auch wieder, wie Pianistin Elisabeth Leonskaja (am 10. August ), Geiger Benni Schmid (am 16. August ), Trompeter Thomas Gansch (am 27. August ), Mandolaspieler Klemens Bittmann (am 3. September ) oder Pianistin Dorothy Khadem-Missagh (am 4. September ).

Festivalgründer und Geiger Bijan Khadem-Missagh leitet einen der 58 (!) Meisterkurse und drei Workshops. Und zum Festivalschluss von 15. bis 18. September trifft Antonio Vivaldi auf Ernest Bloch: „Das wird sehr spannend!“

www.allegro-vivo.at